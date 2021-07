Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

MSI satsar på e-sportsegmentet av spelmarknaden med Oculus NXG253R som är en 24,5 tum stor full HD-skärm med IPS–panel och 360 Hz uppdateringsfrekvens. Skärmen har MSI döpt till en e-sports gaming monitor och ska vara riktad till alla oss som mestadels spelar tävlingsinriktade spel med snabba rörelser. Som grädde på moset ska Oculus NXG253R även fungera bra till spel som mer fokuserar på upplevelse och grafik. Har MSI lyckats? Läs vidare så får du veta!

Om testpiloten

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Fredrik Thorell Användarnamn: @Shadee

Registrerad: 2006

Plats: Uppsala

Specialitet: Datorer, spel och e-sport För sisådär 20–25 år sedan kom Fredriks mor hem med en "kommundator" via ett hemdatoravtal, en riktigt värsting på 166 MHz med 16 MB RAM. Hon hade ingen aning om att denna gråa burk skulle vara startskottet för ett livslångt intresse och göra hennes son till en spelfantast av rang. Några år senare, i samband med att Fredriks vän fick blixtsnabb ADSL, blev det även dags för LAN-spelande. Kompisgänget samlades i garaget för att njuta av 0,5 Mbps uppkopplingshastighet och spela orimligt mycket Doom 1 och 2, Quakeworld, Half-Life: Deathmatch, Counter-Strike, Worms+, Heroes 2 och 3. Sedan dess har mängder av spel och gamingprylar passerat Fredriks flinka fingrar. Han har hängt på FZ sedan 2006 och har hunnit med att skriva många inlägg i forumet. Och nu testar han även gamingprodukter i testpilotsprogrammet.

Teknikstund – väldigt förenklat

Innan ett skärmköp finns det flera aspekter att fundera på: Upplösning, uppdateringsfrekvens, vad skärmen huvudsakligen ska användas till, vilka typer av spel som huvudsakligen ska spelas, hur belysningen kommer se ut i rummet där skärmen ska stå, med mera. Dyrast är således inte alltid bäst när det gäller skärmar. En skärm som en person tycker är den bästa produkten sedan skivat bröd kan, en annan anse vara rent slöseri med pengar.

Paneltypen är en av de största skillnaderna som kan säga något om skärmen. Innan jag går vidare vill jag därför på ett förenklat sätt förklara de olika paneltyperna och vilken typ som traditionellt används till vad.

TN–panel: Det här är den typiska panelen för personer som spelar snabba FPS-spel. TN är en teknik som är bra på att hänga med i snabba rörelser och undvika fenomen som till exempel eftersläpningar i bilden och har ofta riktigt korta responstider. Ovanstående är även det enda som TN-panelen gör riktigt bra. Färger och kontrast är oftast betydligt sämre än övriga paneltyper och betraktningsvinkeln är snäv.

IPS–panel: En IPS-panel har oftast bäst färgåtergivning men tappar då i regel lite av responstiden och fenomen som eftersläpningar i bilden kan upplevas. Det här är en paneltyp för den som spelar grafiktunga spel med mycket ögongodis där fokus inte ligger på konstanta snabba rörelser. Bara för att en IPS-panel har hög uppdateringsfrekvens betyder det således inte att skärmen klarar av snabba rörelser lika bra som en TN-panel med samma specificerade frekvens.

VA–panel: För den som tycker kontrast är bland de viktigaste egenskaperna är en VA-panel att föredra. I övrigt är VA som en mix mellan TN och IPS, med i regel med sämre responstider och mer eftersläpningar än IPS. Priset brukar vara lite trevligare och något som ofta lockar med att välja en skärm med VA-panel istället för IPS-panel.

Alla de olika paneltyperna har som synes sina fördelar och nackdelar. För att spela både spel med ögongodis och snabba FPS-spel på hög nivå blir det således svårt att hitta en lämplig paneltyp utan att kompromissa.

Skärmen Oculux NXG253R använder en modifierad IPS som MSI kallar ”Rapid-IPS”, en paneltyp som påstås vara upp till fyra gånger snabbare än en vanlig IPS-panel. På så sätt kan den vara lika snabb som en TN-panel men ändå behålla alla färgegenskaper från en IPS-panel.

Det skulle säkert gå att djupdyka mycket mer i den tekniska aspekten kring IPS och Rapid-IPS, men jag väljer att lämna det och gå vidare med egenskaper för skärmen i fråga.

G-Sync

Skärmen är enligt specifikation utrustad med Nvidia G-Sync, ett begrepp som kanske inte har en helt självklar innebörd. Många slänger runt ordet och något de flesta är överens om att spelskärmen ska ha G-Sync. Vad menas då med det egentligen? Jo, G-Sync är en form av adaptiv synkronisering som betyder (återigen väldigt förenklat) att skärmen automatiskt matchar bildfrekvensen med antalet bildrutor grafikkortet kan mata ut. Tekniken är till för att motverka irriterande fenomen som screen tearing som gör att bilden hackar.

En bra utförd adaptiv synkronisering betyder alltså att bilden kommer ha ett bättre flyt och färre grafiska irritationsmoment. På marknaden finns två dominerande varianter av adaptiv synkronisering och det är Nvidia G-Sync respektive AMD Freesync. G-Sync kan implementeras i mjukvara men finns också som en hårdvarulösning där en fysisk modul sitter i skärmen, vilket är fallet är. Freesync är en renodlad mjukvarulösning med grund i en VESA-standard.

En skärm kan ha AMD Freesync, men vara "G-Sync Compatible". Det betyder att Nvidia har testat skärmen och godkänt att skärmens funktion överensstämmer med deras krav i mjukvaruläget. För se vilka skärmar det handlar om så kan du läsa här.

Egenskaper

Egenskap Värde Storlek 24,5 tum Upplösning 1 920 × 1 080 pixlar Uppdateringsfrekvens 360 Hz Adaptiv synkronisering Ja, Nvidia G-Sync Konsolläge Full HD 120 Hz Responstid 1 ms (GtG) Paneltyp Rapid IPS Ljusstyrka 400 cd/m2 (nits) Betraktningsvinkel 178 grader Kontrast 1 000:1 Bildanslutningar 1 × Displayport 1.4

2 × HDMI 2.0b Utgångar 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen 1 Type-B

1 × 3,5 mm hörlursuttag VESA-fäste 100 × 100 Effektuttag 22 W

För fullständiga egenskaper, se produktsidan MSI:s webbplats.

Första intryck

Efter uppackning av skärm, kablar samt stativ med tillhörande fot är det dags att sätta ihop alla delar. Skärmen kopplas enkelt på stativet och skruvas fast med två skruvar. Foten är stabil och skärmen står bra.

Stativet tillåter skärmen att steglöst justeras 13 centimeter i höjd, vridas 45 grader åt vardera håll samt lutas framåt eller bakåt, uppskattningsvis tio grader. Därtill kan den roteras 90 grader och användas vertikalt. Allt som allt ett utmärkt stativ, med enda nackdelen att foten tar stor plats på skrivbordet men det är nog ett pris som måste betalas för stabiliteten och justeringsmöjligheterna som stativet erbjuder.

Stativets delar Undersidan

Vid inkoppling av skärmen reagerar jag på att de medföljande kablarna ser korta ut. Speciellt strömkabeln är jag fundersam till, eftersom den har nätadapter på mitten som jag tror får svårt att nå från skärmen till golvet. Mycket riktigt; när jag har kopplat in skärmen hänger klumpen i luften och skapar ett konstant tryck på kabeln ansluten till skärmen.

Den medföljande Displayport-kabeln är av rätt typ, den har alltså märkningen ”DP8K”, men ser även den ut att vara i kortaste laget. En meter räcker för att dra sladden kortaste vägen, men för den som vill få till en snygg kabeldragning är det inte tillräckligt. Övriga kablar som följer med är en HDMI-kabel och en kabel till USB.

DP8K Inte ok!

Det är tråkigt att MSI snålat in på sladdlängderna eftersom allt annat verkar vara genomtänkt. I slutändan får jag dra Displayport-kabeln kortaste vägen och ha AC-omvandlaren på bordet bakom skärmen. Ingen katastrof, men när det gäller produkter i den här prisklassen förväntar jag mig att allting är genomtänkt.

Vid uppstart fungerar skärmen direkt utan krångel och utan någon tvingande installation av mjukvara. Upplösningen ställs direkt till 1 920 × 1 080 pixlar i uppdateringsfrekvensen 360 Hz. Jag installerar även den senaste ICC-profilen jag hittar, men personligen märker jag ingen skillnad.

En sak som slumpmässigt skapar problem som jag inte kan identifiera varifrån det kommer är att när jag avslutar eller tabbar ur CS:GO, fastnar skärmen i samma upplösning som jag använder i spelet – 1 280 × 960 pixlar. Det är oerhört irriterande och jag har försökt flera olika lösningar utan att lyckas besegra problemet. Det enda som fungerar är att starta om datorn. Det händer långt ifrån varje gång och det kanske inte ens beror på skärmen, men jag ville ta upp problematiken i alla fall för det är ett stort irritationsmoment.

Observera den röda ratten i nedre hörnet

Skärminställningar görs via en röd spak som sitter på baksidan nära höger nederkant. Ratten kan antingen tryckas in för att komma till huvudmenyn eller dras åt någon riktning för att komma direkt till en av fyra förvalda genvägar.

Inställningar

Det som fångar mitt intresse bland inställningarna är gaming och G-Sync Processor och det är de enda inställningarna jag väljer att titta lite extra på.

Gaming:

MSI har valt att inkludera flera förgjorda profiler för olika typer av spel, och även en profil specifik för att minska det blå ljuset från skärmen. Skillnaden mellan profilerna är någorlunda märkbara och en bra grund för att finjustera det sista för den finkänslige. Tyvärr finns det ingen inställning för att spara över en profil (utöver det som heter user) – varje gång en profil byts måste finjusteringen göras om.

Övriga inställningar inkluderar en för att ljusa upp mörka ytor, välja responstid, visa uppdateringshastigheten på skärmen, ställa in alarm samt game assistant, som förser bilden med ett sikte.

G-Sync Processor:

Det som jag anser vara mest intressant med inställningarna i den här kategorin är G-Sync e-sports-läget, ett förvalt läge där bland annat ljusstyrkan, kontrasten, gamman, responstiden och mörka ytor justeras för att anpassa inställningarna som generellt används vid tävlingsinriktat FPS-spelande.

Vi som spelar framförallt CS:GO vet hur viktigt det är med en snabb, ljus- och kontraststark skärm. G-Sync e-sports-inställningen kombinerat med maxad digital vibrance ger en riktigt bra upplevelse i både CS:GO och Valorant. På ett enkelt sätt via ett par knapptryckningar blir bilden i princip perfekt anpassad för tävlingsinriktat spelande. När sedan sessionen är över är det lika lätt att hoppa tillbaka till en blid som bättre representerar hur bilden ”ska se ut”

Det enda negativa jag egentligen ser är att det inte går att finjustera eller kontrollera exakt vad det är för inställningar eftersom det inte går att komma åt reglagen när G-Sync e-sport är aktiv.

Spel

Eftersom skärmen marknadsförs tydligt mot de som huvudsakligen spelar tävlingsinriktade FPS-spel har jag använt det som utgångspunkt när jag provat skärmen mot diverse spel. Min uppfattning är att de som generellt spelar single-player-spel vill ha högre upplösning än 1 920 × 1 080 pixlar och större skärm än 24,5 tum om de ska handla skärm för över 8 000 SEK.

Utifrån de premisserna har jag mestadels spelat CS:GO och Valorant, men även glidit runt på havet i Sea of Thieves och kopplat in Playstation 5 för att prova Ratchet & Clank: Rift Apart.

CS:GO

Jag spelar i upplösningen 1 280 × 960 pixlar, en 4:3-upplösning utdragen till att täcka hela skärmen, och detta med mellannivå på grafiken. Datorn har kombinationen Ryzen 5 5600X och MSI RTX 2070 Super och gör att jag i princip konstant ligger över 360 FPS. De gånger jag sjunker under 360 FPS märker jag ingen eftersläpning eller liknande.

Det ska tilläggas att det är svårt att övervaka FPS mitt i ett tävlingsinriktat spelande, och sedan Valve tog bort möjligheten att använda externa program för att övervaka FPS är det svårt att få ett exakt genomsnitt. I slutändan är det min upplevelse av främst grafiska missar av typen ovan som jag i stridens hetta kan uppfatta, men de lyser med sin frånvaro.

Utan G-Sync e-sports-läget aktiverat Utan G-Sync e-sports-läget aktiverat

Med G-sync e-sports-läget aktiverat Med G-sync e-sports-läget aktiverat

Utifrån de skärmar jag har haft så är det här den bästa jag använt för CS:GO. Storleken på 24,5 tum är alldeles lagom även om det kändes lite litet i början, eftersom jag kommer från en 27-tummare.

Valorant

Upplevelsen i Valorant är liknande som i CS:GO. E-sport-läget i kombination med 360 Hz ger bilden ett närmast perfekt flyt och jag märker aldrig av några problem.

Utan G-Sync e-sports-läget aktiverat Utan G-Sync e-sports-läget aktiverat

Med G-sync e-sports-läget aktiverat Med G-sync e-sports-läget aktiverat

Inställningarna jag använder är samma som i CS:GO, det vill säga 1 280 × 960 pixlar i 4:3 stretched. Bildfrekvensen är något sämre än i CS:GO, men även när jag är under skärmens uppdateringsfrekvens finns G-Sync-modulen för att hindra eftersläpningar i bilden och liknande problem.

Sea of Thieves

Vattnet i Sea of Thieves har fått en del uppmärksamhet för hur snyggt det är och med den nya uppdateringen ansåg jag det var värt att prova hur Oculus NXG253R klarar av spelet. På höga grafikinställningar är Sea of Thieves relativt krävande i full HD-upplösning och jag förväntar mig att G-Sync-tekniken eliminerar bland annat screen tearing, som är ett typexempel på fel som uppträder när skärmens uppdateringsfrekvens överstiger antalet bildrutor som grafikkortet kan mata ut.

Med inställningar på 1 920 × 1 080 pixlar och 360 Hz med höga grafikinställningar rakt igenom ligger jag uppskattningsvis på ett snitt runt 100 FPS, alltså en bra bit under skärmens maximala uppdateringsfrekvens. Jag upplever ett par ögonblick då bilden hackar till, främst när jag vänder mig snabbt och tittar mot ett område med många olika grafikinslag. På det stora hela är det däremot inget jag stör mig nämnvärt på eller som är avgörande för upplevelsen i sig. IPS-panelen gör även vattenanimationerna rättvisa när jag använder det förvalda FPS-läget på skärmen.

Vatten, vatten, bara vanligt vatten!

Allt som allt är det en trevlig upplevelse att vara pirat i Rares äventyrsspel med min kombination av Oculus NXG253R och MSI RTX 2070 Super.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Eftersom det är många som ännu inte fått tag på en Playstation 5 och inte hunnit spela det här spelet vill jag bara poängtera att skärmdumparna är från spelets första 30 minuter, så det är ingen stor spoiler att titta på bilderna.

Personligen har jag en stor TV för att spela konsolspel, men jag vet att det finns en del personer som kanske inte bor så stort eller inte vill ha en TV utan en allt-i-allo-skärm. Oculus NXG253R ska klara 120 Hz vid konsolspelande och jag ansåg att det var värt att testa.

Bilder från starten på Insomniacs utmärkta Playstation 5-plattformare

Storleken spelar ingen roll brukar det sägas, men för mig personligen är 24,5 tum för litet för att spela konsolspel. Finns ytan och pengarna för en stor TV är det såklart att föredra, men som en allt-i-ett-lösning är Oculus NXG253R ändå någorlunda tillfredsställande. Spelet flyter bra och ser fint ut i RT Performance-läget.

Slutsats

För att ge en bild kring hur jag tänker angående Oculus NXG253R blir slutsatsen lite längre och mer uppdelad än brukligt. Att diskutera runt olika aspekter anser jag nödvändigt för att få fram min åsikt.

360 Hz – är det värt det?

Jag kan inte ge ett bu eller bä om det är skillnad på 144 Hz, 240 Hz eller 360 Hz. Inte heller kan jag avgöra om det är värt för just dig att uppgradera om du redan har en skärm med hög uppdateringsfrekvens. Vad vi upplever med våra ögon är personligt, vissa kan lämna tillbaka en skärm som defekt, detaljer som någon annan inte ens märker.

Jag personligen upplever att jag känner skillnad mot min standardskärm som har 240 Hz uppdateringsfrekvens. Samtidigt har den skärmen inte G-Sync och är bestyckad med en VA-panel, så om skillnaden beror på Rapid IPS, G-Sync eller uppdateringshastigheten kan jag inte avgöra.

Rapid IPS

Apropå Rapid IPS trodde jag det var standard säljsnack, men jag märker en stor skillnad mot tidigare IPS-paneler jag har använt. Eftersläpningar är inte ett problem, vilket är imponerande. Det är faktiskt, till min förvåning, en IPS-panel som verkar vara i paritet med en TN-panel avseende responstid och eftersläpningar.

Priset

En skärm som i skrivande stund kostar över 8 000 kronor är svår att motivera eftersom att med en så stor skärmbudget finns det en hel uppsjö med intressanta val att välja och vraka mellan. Många kommer till exempel automatiskt sortera bort den här skärmen eftersom den antingen är för liten eller har för låg upplösning.

Kommer då den här skärmen automatiskt göra dig till en bättre FPS-spelare och skicka dig uppåt i rankingsystemen i CS:GO, Valorant eller vilket tävlingsinriktat FPS du nu spelar? Nej, det beror såklart på dig själv, hur dedikerad du är och den tiden du väljer att lägga på att träna – som med precis allt annat här i livet. Däremot ska sägas att en bra skärm ger dig bättre förutsättningar för att nå din högsta nivå.

Med tanke på att MSI specifikt marknadsför skärmen mot e-sport och att den enligt mig uppfyller alla krav för att vara en skärm på toppnivå i det segmentet, anser jag att den helt klart en toppkandidat trots prislappen.

Sammanfattningsvis

Det har blivit en del tekniksnack, som nog skiljer sig från övriga testpiloter, men utifrån hur MSI marknadsför skärmen tycker jag det är den bästa utgångspunkten. Sällan har ett företag sådan tydlig fokus på ett område vid en produktlansering och MSI har som sagt valt att kalla den för en e-sportskärm i stället för en gamingskärm. Genom att fokusera på det som är viktigt för specifikt e-sport och inte generellt för gaming, är marknaden för potentiella köpare betydligt mindre.

Jag uppskattar att MSI valt den inriktningen och verkligen fokuserat på de som spelar snabba FPS-spel. Benq har med sin Zowie-serie med TN-paneler i princip haft monopol på den marknaden, det är bara titta lite snabbt på vilka skärmar CS:GO-proffsen använder. Min uppfattning är att det nu på allvar finns en utmanare mot Benq i det här segmentet.

Något som irriterar mig är däremot de korta kablarna. Att behöva ha nätadaptern på bordet för att kabeln inte räcker till är inte okej i den här prisklassen. Samma sak med Displayport-kabeln; står datorn lite längre än normalt från skärmen räcker inte kabeln till, och för att få en snygg kabeldragning kommer du behöva köpa en längre kabel nästan oavsett var du har din dator.

På det stora hela tycker jag att skärmen är riktigt bra. Förutsatt att du spelar mest e-sport-inriktade spel. Eftersom MSI tydligt skriver vad skärmen är bra till och för att den enligt mig uppfyller alla krav, kan jag med gott samvete ge Oculus NXG253R min rekommendation.