Det amerikanska företaget NZXT är välkända i branschen för sina datorchassin, komponenter samt datortillbehör. I den här testpiloten kommer jag att testa deras nya fjäderlätta och trådlösa datormus Lift Elite Wireless. De skickade även med deras nya musmatta som kommer i storlekar från Large upp till XXL. Datormusen samt musmattan kommer i antingen svart eller vitt.

Jag har främst testat musen i actionspel men berör även hur musen känns att använda generellt. Jag benämner även kort hur jag upplever att musmattan känns i kombination med att använda musen.

Om testpiloten

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Erik Öhrner Användarnamn: @Mutumba

Registrerad: 2013

Plats: Stockholm

Specialitet: Spel, sport och film Det började med en svart låda från Japan som det spelades mycket på och framförallt var det den blåe igelkotten Sonic som fascinerade mest. Genom åren har Erik spelat på de allra flesta konsolerna och i tonåren hittade han även till PC-spelens underbara värld. Till favoritspelet räknas Final Fantasy VIII (Ja, inte VII!), då det var det första RPG-spelet som Erik spelade och klarade av. I övrigt gillar han sportspel och actionäventyr. På FZ registrerade han sig redan 2013, men det dröjde några år innan aktiviteten i forumet tog fart på allvar. Eftersom spelintresset är väldigt stort har han precis som många andra en gedigen backlog av spel att ta sig igenom. En vacker dag kanske den är avklarad? Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av NZXT som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Första intryck

Lift Elite Wireless levereras i en kompakt liten låda som är enkel att öppna och det är snabbt att komma igång med att använda musen. Det första som slår mig är storleken, det här är ingen bjässe utan den väger ringa 57 gram och längden är knappa 12 cm samt bredden cirka sex cm. Mitt testexemplar kommer i vitt utförande och med logotypen NZXT på ovansidan.

När jag ska sätta igång musen behöver jag först ladda upp den genom laddningskabeln. Detta görs i den främre delen av musen vilket alltid är bra ur praktisk synvinkel då kabeln inte är i vägen. Utvecklarna menar att musen klarar upp mot 70 timmar i trådlöst läge och skulle batteriet vara nere på låg kapacitet ska batteriet kunna snabbladdas för att uppnå normal kapacitet kvickt igen.

Musen har de klassiska vänster- och högerklick knapparna samt ett skrollande mushjul. På den vänstra sidan finns även en framåt och en bakåtknapp. Således inga konstigheter eller extravaganser utan vad som förväntas av en datormus av i dag.

Det som däremot utmärker musen är dess konstruktion gjord för att hålla nere vikten. Musen är inte bara kompakt utan den har även håligheter i sig vilket dels ger den en karakteristisk design, dels uppfyller syftet att kunna erbjuda låg friktion och fri rörlighet. Det känns som att utvecklarna har gått på konceptet less is more i det här fallet.

I lådan finns även en USB typ-A dongel samt en förlängningsadapter som sitter i dongeln. Det tillkommer även en två meter lång USB-kabel i typ-C till typ-A format.

Musmattan heter NZXT Zone och kommer i XXL-storlek, vilket betyder 90 cm på längden och 40 cm på höjden. Det är en stor matta som täcker en större del av mitt skrivbord. Designen är enkel och stilren och kommer i antingen svart eller vitt, i mitt fall är även den vit och den pryds av NZXT logotypen i det ena hörnet. Materialet känns väldigt bekvämt mot huden och utvecklarna utlovar att den kan hantera om du råkar spilla något på den.

Specifikationer

NZXT Lift Elite Wireless Formfaktor Symmetrisk Polling rate Upp till 4 000 Hz (trådlöst), upp till 8 000 Hz (trådat) Brytartyp Optisk Antal klick livstid 100 miljoner klick Musfötter 100% PTFE Batteritid Upp till 70 timmar (vid 1 000 Hz polling rate) Anslutning 2.4 GhZ Programmerbara knappar Ja RGB Nej NVIDIA Reflex Ja Vikt 57 gram Längd 11,8 centimeter Bredd 6 centimeter Höjd 3,8 centimeter Sensor PixArt PAW3395 Sensortyp Optisk DPI 100 - 26 000 DPI (Dots Per Inch) Max acceleration 50 g Max fart 650 IPS (Inches Per Second) Mjukvara NZXT CAM Tillbehör 1 x USB typ-A dongel 1 x förlängningsadapter 1 x USB typ-C til USB typ-A laddning/datakabel (2 meter lång) MSRP Pris 89 Euro (1020 SEK vid publicering)

Användande

Jag går först igenom de tekniska aspekterna för musen för att senare beskriva hur känslan är när det kommer till användning i spel.

Polling rate är en viktig aspekt för datormöss, det handlar helt enkelt om hur pass ofta musen skickar anrop till datorn om sin egen positionering, detta mäts it Hz och i trådlöst läge ska musen kunna skicka i 4K, det vill säga att musen skickar signaler om sin positionering 4 000 gånger i sekunden. Spelar du i trådat-läge är det till och med upp till 8 000 gånger i sekunden.

Vidare har musen även optiska brytare vilket till skillnad från mekaniska brytare använder ljus istället. Det innebär att varje klick med musen skickar en ljussignal som registrerar klicken. I regel ger den här typen av brytare ett snabbare och mer uthålligt användande. Det blir heller inget dröjsmål utan effekten märks direkt.

Slutligen har musen även en väldigt hög DPI på 26K. DPI står för Dots Per Inch och avgör hur pass känslig musen är för rörelser. En högre DPI gör att muspekaren rör sig snabbare över skärmen med mindre fysiskt motstånd från musen, medan en lägre DPI gör det motsatta. I det här fallet är 26K DPI väldigt högt och passar väl till snabba spel och som även fungerar på högre upplösningar.

Jag har testat musen i snabba actionspel i 1440p upplösning och har aldrig känt ett behov av att dra upp DPI högre än omkring 1 000 DPI. Spelar du i högre upplösningar och är än mer skicklig i snabba spel kan du säkerligen dra upp reglaget än mer men för mig har det fungerat riktigt bra att hålla sig runt 1 000 DPI.

När det kommer till rörlighet tycker jag att musen levererar toppklass egentligen. Det har aldrig känts som att jag har något direkt motstånd utan jag får en bra och tydlig respons hela tiden. Det gäller inte bara i mina rörelser med musen utan även när det kommer till att klicka med knapparna.

Varje knapp har sitt säregna ljud när jag klickar på respektive knapp vilket ger en tydlig särskiljning beroende på vilken knapp du använder dig av. Anledningen till att friktionen känns så pass låg beror mycket på de musfötter som sitter under musen. Dessa är gjorda i 100% PTFFE (Polytetrafluoroethylene), vilket är ett material med väldigt låg friktion och det gör som sagt rörelserna till en dans.

Texturen på ovansidan gör att musen känns härlig att hålla i och vid sidorna finns en grövre textur som ska hjälpa till med greppet. Det som blir lite problematiskt efter en viss tids användande är att det lätt hamnar smuts på undersidan av musen och möjligen även inuti i den på grund av håligheterna. Men även vid sidorna är det väldigt lätt att det blir smuts som ansamlas vilket är mindre roligt. Den vita färgen gör också att smuts gör sig mer påmint än om jag hade haft den svarta versionen.

Ett återkommande problem för oss med stora händer är att hitta en mus som passar. Tyvärr är Lift Elite Wireless i den mindre klassen av möss som jag har testat, vilket gör det svårt med att få till greppet emellanåt. Det kan även leda till lite handkrämpor om jag spelar en längre tid. Det blir som med allt annat en vanesak men det är värt att ha i beaktning om du som läser också har större händer.

Däremot är musen väldigt skicklig på att ge mig den respons jag vill ha när jag flyttar mitt sikte och skjuter en fiende. Det är sällan jag kan skylla på att musen gjorde något jag inte ville eller att latensen i musen är för dålig. Jag upplever faktiskt ingen större skillnad vare sig jag spelar trådlöst eller i trådat läge. Det är förmodligen en mindre skillnad men det är inget som jag har tänkt på under mina spelsessioner.

Musmattan har jag inte haft några problem med. Den är väldigt stor men ligger samtidigt väldigt stabilt på skrivbordet. Den är gjord i mikrovävt tyg vilket känns väldigt härligt mot huden och kanterna har insydda sömmar som skyddar mattan och erbjuder komfort för handlederna.

Mjukvara

Mjukvaran som NZXT tillhandahåller heter NZXT CAM och är enkelt att installera från deras hemsida. Den kanske allra viktigaste funktionen är möjligheten att ställa in olika profiler med olika DPI-mått. Spannet är allt från 100 upp till 26 000 vilket gör att det finns gott om möjligheter för den som vill testa och vill ha valmöjligheterna.

En annan viktig aspekt är givetvis batteritiden. Den är väldigt enkel att observera visuellt där du får se en batteri-ikon med procentstatus på hur mycket som återstår av batteriet. En funktion jag verkligen uppskattar är AFK Timeout som gör precis vad som förväntas, den stänger av musen efter en viss tids inaktivitet och även här kan du ange vid vilken tid den ska stänga av musen.

För den som vill gräva ännu djupare finns möjligheterna att justera polling rate, lägga till macron och programmera om knapparna till hur just du vill ha dem.

Mjukvaran gör precis det jag förväntar mig men erbjuder också ett djup för den som vill skräddarsy sin produkt än mer. Musen fungerar även tillfredställande för den som inte alls vill ha någon mjukvara.

Sammanfattning

NZXT har lyckats med att utveckla en mus som levererar en härlig känsla men som samtidigt klarar av att ge den precision som snabba actionspel kräver. Allt detta trots att den knappt väger något och har en liten formfaktor. Jag har inte upplevt några problem med trög latens utan har kunnat njuta under mina spelsessioner.

Det som möjligtvis har kunnat störa upplevelsen en aning är musens litenhet jämfört med min något större hand. Som har gjort att handkrämpor har upplevts några få gånger. Det är såklart väldigt individuellt hur vi upplever datormöss vilket gör att om du som jag har större händer bör ha med sig detta när du dels har läst den här texten men även om du funderar på att införskaffa en Lift Elite Wireless.

Det är imponerande att få ut så mycket prestanda och samtidigt hålla nere vikten så pass mycket, vilket gör att det blir en stark rekommendation från min sida.

Priset vid lansering ligger på 89 Euro vilket är cirka 1020 svenska kronor vid publiceringsdatum.