När jag för första gången spelat igenom de tre första Mass Effect-spelen, som avslutades med lite av ett magplask, var känslan tomhet, nästan som en depression. Så vid beskedet om en omarbetad version jublade jag inombords. Jag skulle äntligen få bli Commander Shepard igen – och nu i 4K!

Så förväntningarna inför ny-releasen var stora. Från början, innan alltför många detaljer hade släppts, hade jag förhoppningar om stora ändringar som ett förändrat slut på del tre och mer innehåll, och kanske till och med ett grafikmotorsbyte. När det kom fram att det endast rörde sig om en remaster med uppdaterad grafik och förbättrat gameplay sjönk förhoppningarna.

Så blev det den 14 maj, och Mass Effect: Legendary Edition släpptes. PC-versionen är en 100 GB stor kalasbit som innehåller de tre spelen plus alla DLC-expansioner som tidigare såldes för ett par hundra kronor styck. Mass Effect 3:s multiplayer är däremot inte inkluderat, vilket känns lite som en besvikelse då det ökade spelets livslängd.

Legendary Edition körs igång med en launcher där du får välja vilket spel du vill att börja med. Vill du skippa ettan och gå direkt på del två eller tre får du möjlighet att se en serietidningsliknande snabbgenomgång av tidigare händelser. Du får också göra viktiga val som kommer påverka dig när du kör igång.

"Det är viktigt att betona att Legendary Edition är en remaster"

Mass Effect-trilogin i detta paket är en av mina favoritspelserier någonsin och jag har hundratals timmar i varje spel. Jag köpte alla DLC när de kom och jag spelat igenom dessa säkert 20-30 gånger för att jag älskar atmosfären, miljöerna och framförallt karaktärernas personligheter och alla valmöjligheter. Dessa valmöjligheter visade sig senare var ganska meningslösa, och det kommer du inte undan i nyutgåvan eftersom spelet inte förändrar något på den fronten.

Det är viktigt att betona att Legendary Edition är en remaster och inte en remake av originaltrilogin. Det vill säga att grafik, ljud och gameplay har förbättrats eller moderniserats för att kunna upplevas på de nya generationens plattformar, men spelet är inte omgjort från grunden. De största insatserna har gjorts i den äldsta delen, Mass Effect.

Redan då det släpptes 2007 var stridssystemet rätt klumpigt. Grafikmässigt var det på en nivå som än idag håller en hög nivå men man märker att utvecklingen gått fort framåt de senaste åren vad gäller grafik och ljud. Och åldringen har fått mycket kärlek i form av ett nytt stridssystem som liknar de mer actionbetonande som finns i tvåan och trean.

När du första gången startar den omgjorda versionen av ettan så märks förändringarna direkt. Du har fler val i karaktärseditorn och med nya frisyrer och den officiella kvinnliga Shepard (som introducerades i del tre) finns med. Jag har alltid spelat den kvinnliga versionen då jag tyckte den manliga röstskådespelaren Mark Meer gjorde ett mediokert jobb (all heder till honom i övrigt dock), medan Jennifer Hale (den kvinnliga Shepards röst) var bättre. Dessutom har jag en viss förkärlek till hennes tidigare insatser i spel som Knights of the Old Republic.

"En mästerlig trilogi får en värdig uppfräschning"

Ettan känns nu mer som del två och tre. Det har mer flyt i skjutandet och är mer polerat. Brister som det usla inventorysystemet finns dock fortfarande kvar. Annars finns det inte så mycket att klaga på. Allt är upphottat till 4K-texturer, HDR-stöd finns, karaktärerna är mer detaljerade och det ser ut som ett helt nytt spel. Ett spel från 2021 med andra ord. Det nya fotoläget är också värt att nämna: där kan du skapa vackra bilder från spelet med diverse filter och kameravinklar. Dessutom har det lagts till stöd för ultrawideskärmar, men filmsekvenser och konversationer förminskas och klipps automatiskt ned till 16:9-format vilken är lite störande.

Mass Effect 2 och 3 har fått förbättrade texturer och allmän buggstädning, men inga förändringar i samma klass som det första spelet. Jag tycker ändå att Mass Effect: Legendary Edition gör vad det lovat. Vi får en uppfräschad version av Mass Effect-trilogin med fräschare grafik och näst intill en remake av första spelet, inklusive allt tidigare släppt material. En mästerlig trilogi får en värdig uppfräschning, och kanske en antydan om att vi får träffa Shepard igen i någon form i framtiden, i vad som sägs bli Mass Effect 4. Fast innerst inne sitter lite av den där bitterheten för slutet av Mass Effect 3 kvar.

