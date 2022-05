Äntligen spelhelg igen, och gänget tipsar om en salig blandning titlar.

Vi vill såklart också höra vad just du ska spela - skriv av dig i kommentarstråden!

Joakim Kilman

Det blir nog lite Rogue Legacy 2, samt lite early accessande med Songs of Conquest och Turbo Overkill.

Johan Lorentzon

Kommer nog forsätta lite bärbart spelande i XCOM Legends, men även försöka få in lite Lego Star Wars så här lagomt tills Obi-Wan-premiären.

Tomas Helenius

Pang på pungen i... Provence? Sniper Elite 5, alltså.

Valentin Lundin

Självklart blir det V Rising på Fragzones egen server!!

Robin Andersson

Jag har börjat utforska vad för spel det finns till game pass. Floppy Knights (Kortspel blandat med turordningsbaserad strategi) såg spännande ut.

Jonny Myrén

Jag ska bryta malm i Star Citizen och förhoppningsvis tjäna en hacka utan att bli utpressad av pirater (igen).

Fredrik Eriksson

Funderar på att sluta spela Mancold Simulator 2022. (Mancold Simulator 2022 tycker dock annorlunda.)

Mike Stranéus

Kombinerar Top Gun: Maverick i bioform och DLC till Microsoft Flight Simulator. I feel the need – the need for speed!

Jocke Bennet

Nu har jag äntligen köpt Horizon: Forbidden West. Gnäller lite på att 30 fps graphics mode kändes som 10 fps, men kommer säkert över den tröskeln!

Daniel Sjöholm

Joinar såklart FZ:as egen V rising-server. Här ska byggas slott och skaffa vampyrkompisar som gillar att suga blod tillsammans. Att ta ner en och annan boss står också på agendan.