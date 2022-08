All pr är bra pr - utom dålig pr. Forspoken-trailerns lökiga snack hånades av internet, och även om den kanske inte säger så mycket om spelet så lär förbokningarna knappast ha rusat. Värre var det med första gameplay-trailern för The Lord of the Rings: Gollum - den fick utvecklarna att skrota planerna på release i september och skjuta fram spelet på obestämd tid.

Vilka pr-katastrofer som totalt dödat din tro på ett spel minns du bäst? Eller värst...