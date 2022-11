Allhelgonahelgen väntar, och när du hedrat bortgångna släktingar och vänner hittar du förhoppningsvis en ledig stund för spelande. Så ser det i alla fall ut för FZ-redaktionen, vars helgsysselsättning du läser om nedan. Hur ser dina spelplaner ut?

Fredrik Eriksson

Eftersom jag har kroniskt svårt att ta farväl av fantastiska spel blir det återigen God of War (2018), då eftertexterna rullat i Ragnarök. Sedan blir det kanske Ragnarök. Igen.

Valentin Lundin

Det finns en viss risk för återfall till Mount and Blade 2: Bannerlord. Drömmer om en välfungerande co-op-mod...

Mikael Berg

Min resa med Nottingham i Football Manager varvas med romerska erövringar i Expeditions: Rome.

Joel Olsson-Svanfeldt

Efter en massa tjat från min omgivning tar jag mig äntligen igenom The Last of Us. Fantastiskt hittills, borde gjort det för länge sedan!

Jonny Myrén

Jag ska fortsätta i PC-versionen av Uncharted 4 och möjligen även lösa lite äckelpussel i Scorn.

Mike Stranéus

Efter att ha varit på konsert med det förträffliga bandet The Hu är det läge att spela om Star Wars Jedi: Fallen Order för att njuta av ljussablar och en dos av mongolisk strupsång.

Jonas Vågström

Jag kommer att spendera så mycket tid som möjligt med Segas blå igelkott i Sonic Frontiers för att samla ringar och nya rekordtider! Recension inom kort!

Robin Andersson

En Youtuber vid namn "SNESdrunk" gjorde en video och berättade om ett japanskt turordningsbaserat rollspel till Super Famicom som heter G.O.D. Growth or Devolution. Det börjar ungefär som Earthbound med att man är en liten pojke i ett modernt samhälle. Ett gäng utomjordningar anfaller planeten, och sedan blir det ett tidshopp på 10 år. Resten av spelet ser ut att ha en postapokalyptisk inramning. Alltid kul att hitta nya (gamla?) titlar man inte visste fanns på en gammal konsol.

Tomas Helenius

Familjen är utflugen på fredag, så det lutar åt något tävlingsartat mot kompisar online. Förmodligen Wreckfest. Och om det går dåligt kanske jag ursäktar mig och växlar över till Mario + Rabbids.

Daniel Sjöholm

Får besök i helgen, så då blir det till att kicka igång Trombone Champ igen! #GOTY