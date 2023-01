FZ:s tävling med biobiljetter till premäravsnittet av tv-serien The Last of Us är avgjord! Tio vinnare får ta med sig en vän till Skandia-biografen i Stockholm på torsdag kväll, där alltså avsnitt ett visas på vita duken. Och det är en serie värd att se, tycker FZ:s recensent.

Vinnarna är...

Stort grattis till er! Ni får mer information via privat meddelande här på FZ inom kort.