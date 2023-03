Resident Evil 4 är här. Ja, remaken alltså. Jag har precis dunkat in mitt andra varv av spelet, och visst fanns det misstag att lära sig av efter första rundan. Det kräver träning och "Aha!"-upplevelser för att bemästra remakeäran till fullo, men varför inte tjuvstarta med hjälp av undertecknads tips? Här har vi samlat 10 tips för att bli en sann Resident Evil 4-mästare.

1. Vårda skott, inte vådaskott! "Huvud, axlar, knä och tå", brukar man sjunga. I fallet Resident Evil 4 är det i princip bara huvud och knä(skål) som är värda att bry sig om. Det kan inte nog understrykas: att spara ammo räddar liv. Ditt, först och främst. Gör det genom att skjuta fienden i huvudet eller sänk ett par skott i knäregionen för att sänka dem, och följ upp med en rundspark. Liggande motstånd tas av daga med kniven. Visst, när du har ett förråd på 100 handeldsskott känns det lugnt men förrådet kan – och kommer – tömmas.

2. Smyg och ducka

Det kan möjligen gå emot din actionfyllda RE4-religion, men stealth har implementerats av en anledning. Att tassa fram och sätta kniven i en hals är både tyst och effektivt. Förr eller senare blir du förstås påkommen och då är det en bra grej att lura fienderna till utfall, vilket lämnar dem öppna för kontringar. Att bara stå still och mata skott är sällan ett lyckat recept.

3. Du älskar din kniv – visa det också! Ett tips som går hand i hand med de två nämnda. Din kniv kommer ta dig ur kniviga sitsar, men den gör inte det gratis. Kniven slits ner och går till sist itu, varpå du måste luta dig mot sämre blad eller (i värsta fall) inget alls. Reparera och prioritera kniven så fort du kan. Du kommer tacka den för det förr än du anar.

4. Skjut, pausa, skjut

På ett föredömligt enkelt sätt kan du växla mellan åtta olika skjutvapen och granater genom styrkorset. Det händer dock att det plötsligt dyker upp ögonblick som gjorda för en välriktad granat, och för att maximera tiden (och minimera fumlandet) kan du kliva ut i menyn, rusta dig med granaten, kliva tillbaka in, och spränga skocken i luften. Fuskigt? Kanske. Explosivt? Mycket!

5. Våga vapenvariera Fiendefaunan kommer i alla former och storlekar, vilket även gäller Leons arsenal. Att säkerställa en varierad uppsättning vapen är A och O. Du kommer en bit med pistolen, men kommer ett par fiender för nära kan du slå ihjäl två flugor med en (hagelbraks)smäll. Och vad gör vi åt fegisen som skjuter eldpilar från taket? Här är ett gevär med kikarsikte rätt grej. Olika vapen fungerar olika bra på olika fiender. Våga experimentera.

6. Köpmannen är din bästa vän, stranger

"Guns rhymes with fun for a reason", säger köpmannen. Han som i praktiken är Leons stödhjul Resident Evil 4 igenom. Här kan du köpa vapen, uppgradera dem, sälja skatter, lösa in sidouppdrag och så vidare. Sidouppdragen är ett kapitel i sig och nytt för remaken. De kräver ibland att du går en extra mil – men gör det! Du kan tacka mig sedan.

"Hello, stranger."

7. Bygg ut portföljen Du kommer hitta ammo, örter och nya vapen på alla möjliga och omöjliga ställen. En del vill du behålla, annat säljer du. Det viktiga är att du har utrymme i ditt inventory, och det kan du bygga ut från och till under spelet. Gör det. Det är en fin investering som snabbt betalar sig.

8. Köp skattkartor

Skattjakt i all ära, du kan skaffa dig en lysande fördel genom att investera i köpmannens skattkartor. Det kanske tar emot, och mitt råd skulle i så fall vara att spela en gång med skattletarhatten på för att i nästa (du kommer vilja spela flera gånger) köpa på dig kartor för att markera var diamanterna, kungakronorna och de antika halsbanden gömmer sig. Att ha de pesetas som krävs för att uppgradera ditt favoritvapen är väl värt det.

9. Sälj inte bara dyrt, sälj dyrast Grannlåten i RE4 kan kombineras med varandra men bara för att du fyllt ett pråligt armband med diverse juveler betyder inte det att du måste sälja direkt. Nej, du tjänar extra mycket på att maximera värdet och juvelvariationen. En kungakrona kan du som mest få 100 000 pesetas för. Det är ett klipp du inte vill undvika.

10. Årets barnvakt

Ashley är mindre av en börda kontra originalfyran, men underskatta inte hennes utsatta läge. Hälsomätaren är borta men hon kan alltjämt dö eller släpas iväg för gott (vilket i praktiken är game over). Ett tryck på

högra spaken (R3 eller RS) får henne att följa Leon tätt i rygg, alternativt hålla större avstånd. Det är bra! Spelar du som jag är dock risken att du ändrar position av misstag – vilket kan vara fatalt. Att mappa om kontrollen kan vara klokt. Inte minst då Ashley slår följe med Leon under stora delar.

Har du egna tips att dela med dig av? Tveka inte att skriva av dig i kommentarsfältet!

