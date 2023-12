Hej mitt vinterland, nu är det helg. Spelhelg, till och med. Trots att veckan känts som en evig loop av snö (och snö) har det ändå lyckats bli fredag. Och vi vet alla vad fredag innebär: spelhelgen börjar. Det blir en salig blandning av spel bland FZ-knegarna, med allt från Disco Elysium och Orten Was The Case till zombieköttande och Zelda-likes. Men nog om oss. Vad spelar du?

Mike Stranéus Återvänder till Disco Elysium: The Final Cut . Behövs det sägas mer? 🕺

Fredrik Eriksson

Har Zelda-blues och då fanns det bara en sak att göra: spela nåt Zelda-likt. Det fick bli Immortals Fenyx Rising, som ju ändå är Ubisofts svar på Breath of the Wild. 👼

Daniel Sjöholm

Ska äntligen ge mig in i den förtrollande vackra förorten och möta sköna karaktärer i Orten Was The Case. 🌃