Snart lägger vi ännu ett spelår till handlingarna. Det är en tid för summering och tillbakablickar. Det har "wrappats" upp på Steam, Playstation, Switch och Xbox, med massa statistisk.

Vilket spel har du plöjt ner flest timmar i? Hur många timmar av ditt spelår har du lagt på det? Chansen är att det är ett färskt spel, men samtidigt är 2024 backloggens år. Igen. Det brukar ju vara så varje år, om vi frågar @keffkebab. Det är säkert en och annan som lagt ner hundratals timmar i Zelda: Tears of the Kingdom eller kanske 1 000 timmar (plus) i World of Warcraft.

Vad har du spelat mest i år?