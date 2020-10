Vilken Sony-Tv inför kommande gen?

Hej!

Har också grottat i det här de senaste månaderna. Själv har jag ingen koll på XH92:an, men de andra två börjar jag få grepp om:

Endast den enklare varianten, XH90, kommer ha fullt hdmi 2.1-stöd (120hz bilduppdatering i 4K, VRR etc.) medans XH95 allmänt verkar anses ha bättre bildkvalitet (bättre i HDR, mindre ”colour banding” och clouding etc.). Båda apparater tycks ha stöd för eARC. Den som ska köpa sig en Sony i år måste därför göra avkall på något - flyt vs. PQ, i stort sett.

Personligen har jag landat i att jag mestadels spelar relativt långsamma singleplayerspel och att jag sällan stör mig alltför mycket när det gäller bilduppdatering—samt att tv:n ska användas till mer än spel—så jag siktar mot en XH95:a under hösten. Överväger väl fortfarande halvt en OLED, men tror i slutändan att vi inte har råd med priset för den storlek som vi efterfrågar här hemma.