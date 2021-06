Inför LEC-sommar (LoL Esport)

Inledning

Till helgen börjar sommarsäsongen i LEC (europeiska ligan i League of Legends) och startfältet är på förhand jämnare än någonsin tidigare. G2 Esports, som förväntades dominera under våren, fick nöja sig med en tredjeplats i slutspelet och laget lär gå in med rejäl revanschlust för att åter få lyfta bucklan. Vårens segrare MAD Lions har återvänt från Island efter en bra insats i den internationella turneringen MSI, där segrarna från världens olika ligor möts i en mästarturnering. Med denna erfarenhet och självförtroende-boost har förväntningarna på laget endast ökat jämfört med hur det var för ett par månader sedan.

Nedan går jag genom alla lagen och ger min syn på deras vårsäsong, laguppställningsändringar och vilka förväntningar jag har på lagen i sommar.

MAD Lions

Laget har inte gjort några ändringar vilket inte är konstigt då laget presterat mycket bra under hela våren. Inför säsongen tog man in Armut (top) och Elyoya (jungle) vilka båda har varit succéer. Armut vann flest "player of the game"-utmärkningar och Elyoya utnämndes till "Rookie of the split". Jag trodde inte att laget skulle fortsätta prestera som dom gjort men är glad att jag hade fel. Spelarna är unga och jag hoppas att laget bara blir bättre under sommaren.

Rouge

Inga förändringar sen vårsäsongen. Rouge var ligans mest konsekventa lag vilket resulterade i en andraplats under serie- och slutspelet. Precis som med MAD Lions består Rogue av unga spelare som utgör framtiden för LEC. Jag hoppas att finalförlusten inte krossade dom, utan att dom kan komma tillbaka starkare och om möjligt mer konsekventa.

G2 Esports

Även om G2 spelade bra är det ett misslyckande att laget inte vann vårsäsongen. Förhoppningsvis är besvikelsen endast en väckarklocka som kan få laget att leva upp till förväntningarna. Laget siktar mot världsmästar-titeln men innan dess måste dom ta tillbaka titeln som bäst i Europa. Laget har inte gjort några förändringar utöver att ha förstärk organisationen bakom spelarna.

FC Schalke 04

Laget har haft det tufft i ett par år och spelade över förväntan under våren, inte minst i slutspelet där man besegrade Fnatic och tog G2 till 2-3 i matcher. Mellan vår och sommar har man bytt ut två av sina mest ikoniska spelare, Gillius (jungle) och Abbedagge (mid). Speciellt Abbedagge, som utmanat rollen som bästa mid-laner i Europa, kommer vara ett avbräck för laget. Han har lämnat laget för 100 Thieves i LCS (Nordamerika). Som ersättare har man hämtat in rookien Nuclerint (mid) och Kirei (jungle). Anledningarna till ändringarna är inte bekräftade men det ryktas om att laget har det tufft ekonomiskt och att detta kommer vara sista säsongen för Schalke 04 i LEC. Om det stämmer eller inte får vi se men det förklarar att laget gjort en rejäl försämring.

Fnatic

Besvikelsen att G2 inte vann slutspelet kan inte jämföras med Fnatics vårsäsong. Laget lyckades knappt ta sig till slutspel och hade ingen chans mot FC Schalke. Som vanligt är det Fnatic som dominerar huvudrubrikerna under transferperioderna. Sedan vårsäsongen har man tagit in Adam i top lane och flyttat Bwipo, som tidigare spelade på den positionen, till jungle. Diskussionen har fokuserat på att Bwipo bytt roll till jungle men för mig är frågetecknet om Adam kommer kunna utmana på top lane. Det finns många frågetecken kring laget och lika många kring hur man hanterat övergångarna. Hur det kommer påverka är svårt att säga, jag är dock tveksam om laget kommer rå sig på MAD Lions, Rogue och G2.

SK Gaming

Med fyra rookies under vårsäsongen var jag tveksam om laget skulle ha en chans. Imponerande nog lyckades laget ta sig till slutspelet, med viss tur. Likt Fnatic har SK Gaming flyttat en tidigare spelare till jungle. För SK är det svensken Treatz som flyttar från support-rollen. Treatz var lagets bästa spelare och visade stor förståelse för spelet. Ändringen är en chansning som jag hoppas lyckas. Precis som Fnatic är ersättaren på Treatz position vad som är uppseendeväckande. Istället för att plocka in en ny spelare har SK valt att flytta sin huvudcoach Jezis till support. Jesiz har lång erfarenhet i supportrollen och är mest känd för att ha spelat på positionen i Fnatic under 2017. Jag är mycket tveksam till denna ändring och tror inte att Jezis kommer hålla måttet. Det hjälper inte att han spelar jämte Jezu vilket skapar rejäl förvirring bara när man läser namnen. Ändringarna presenterades sent och ryktena går att man försökt värva en annan i jungle men att förhandlingarna inte gick igenom. Förhoppningsvis har jag lika fel om SK som jag hade inför vårsäsongen.

Misfits Gaming

Lagets enda ändringar är bland coacher. Jag tyckte Misfits spelade okej under vårsäsongen även om man precis hamnade under slutspelsspärren. Jag tror laget hamnar på liknande placering under sommarsäsongen. Jag har inte mycket att säga om laget, vilket är oroväckande.

Excel Esports

Jag hoppades att Excel skulle nå slutspelet för första gången men dom lyckades inte med det. Inför sommaren har man bytt ut mid och support. Support-ändringen från Tore till denyk är… okej? Tore spelade inte bra och har alltid varit ett osäkert kort vilket gör att jag kan förstå bytet. Ersättaren denyk underpresterade i Misfits och förlorade sin plats till veteranen Vander. Möjligtvis kan han passa bättre in i Excel men jag ser det inte som en klar förbättring. På mid har man bytt ut rookien Czekolad mot gamlingen Nukeduck. Detta är transfer-periodens största frågetecken. Vi har inte all information varför man gör denna ändring men det känns mycket lustigt att byta ut en nyinköpt rookie så snabbt. Czekolad storspelade inte under vårsäsongen men han var samtidigt inte dålig. Han ersätts av Nukeduck som jag tidigare uttryck min tveksamhet mot, något som bekräftades under våren då han petades från Astralis mitt under säsongen. Det finns säkert anledningar till att Czekolad och Tore byttes ut men det förklarar inte ersättarna. Jag tror Excel kommer vara lägre placerat under sommaren.

Astralis

Som jag redan nämnt bytte Astralis ut Nukeduck mitt under säsongen. Han ersattes av svensken MagiFelix som tidigare gjort sig känd för att nått högsta ranking i solo queue på flera positioner. Laget fortsatte ha det tufft efter bytet även fast man spelade bättre med MagiFelix än med Nukeduck. Laget har inte gjort några förändringar och kan förhoppningsvis prestera bättre än under våren. Jag tror dock att laget fortsatt kommer kämpa i botten av serien.

Team Vitality

Vitality har haft det riktigt tufft under flera år vilket fortsatte under våren. Jag tycker laget var något otursdrabbat och förtjänade en högre placering än sista platsen. Under vårsäsongen bytte laget ut sin ADC (Comp) mot Crownshot och fortsatte sina ändringar inför sommarsäsongen då man bytt ut ytterligare 3 spelare. På top ersatte man Szygenda mot SLT, en rookie mot en rookie vilket är intressant men svårt att säga vad det innebär. På mid ersätts Milica av Lider vilket jag anser borde vara en förbättring. I jungle har man bytt Skeanz mot Fnatics förra spelare Selfmade vilket är en definitiv förbättring. Jag tycker att ändringarna antingen är jämlika eller rena förbättringar. På pappret borde Vitality kunna sikta på en slutspelsplats.

Slutsats

Det har hänt mer än vanligt mellan vår och sommar och många av ändringarna är stora frågetecken. Oberoende om ändringarna är lyckade eller ej tror jag topp tre kommer vara samma som förra året. Här är min ranking inför säsongen:

1. G2 Esports

2. MAD Lions

3. Rouge

4. Fnatic

5. Team Vitality

6. Misfits

7. FC Schalke 04

8. Astralis

9. SK Gaming

10. Excel Esports

