Xbox Game Pass - Mars 2024 - Part 2

Mars marscherar på och det är dags för månadens andra omgång spel till Xbox Game Pass. Äntligen börjar spelen från Activision att trilla in när Diablo IV gör entré i slutet av månaden! Det finns ju en stor katalog från ABK att lägga till och förhoppningsvis så börjar det att trilla in fler i närtid. Ansluter till tjänsten gör också skräckspelet The Quarry, som inleder spelkavalkaden den här gången. Därefter blir det rymdstrategi med Terra Invicta som dyker upp i Game Preview (early access) på PC, Hot Wheels Unleashed 2 som ersätter föregångaren i biblioteket, Open Roads som efter lite förseningar släpps direkt på Game Pass, dinosauriesurvival i upputsad skrud med Ark: Survival Ascended och så två återvändare till Game Pass med Evil West och Superhot: Mind Control Delete. F1 23 får också stöd för streaming via molnet.

Nya perks finns att plocka hem för Ultimate-prenumeranter, bland annat Persona 3 Reload: Expansion Pass som innehåller både kosmetiska prylar, ny musik och den kommande expansionen! Även Sea of Thieves har ett trevligt pack med bland annat ett pet att plocka hem.

Första omgången för mars hittas här: Xbox Game Pass - Mars 2024 - Part 1

Nya titlar:

The Quarry (20 mar, konsol+cloud)

Evil West (21 mar, konsol+PC+cloud)

Terra Invicta (26 mar, PC)

Diablo IV (28 mar, konsol+PC)

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (28 mar, konsol+PC+cloud)

Open Roads (28 mar, konsol+PC+cloud)

Ark: Survival Ascended (1 apr, Series X|S+PC+cloud)

Superhot: Mind Control Delete (2 apr, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 mars: Hot Wheels Unleashed, Infinite Guitars, MLB The Show 23.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips