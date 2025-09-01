Nu är jag fyra timmar in i Hell is Us och hittills är spelet en stor överraskning och jag kan inte vänta på att få spela mer.

Spelsystemen är väldesignade samt stimulerande och kontrollen är stabil. Hittills är spelet väldigt väloptimerat i performance mode på Xbox Series X.

Världen är jätteintressant och vackert designad med en fantastisk ljudbild och musik som för tankarna till Terminator 2 och avskalade mörka låtar från sent åttiotal och tidigt nittiotal. Elias Toufexis (Deus Ex) står för huvudrollen hos en karaktär som hittills är relativt fåordig.

Grafiken är snygg stundtals riktigt läcker och med följsamma ansiktsanimationer på spelets karaktärer. Fienderna känns väldigt unika och intressanta att slåss mot so far och stridssystemet kommer med en del innovationer och inspiration från bland annat Bloodborne, där svårighetsgraden är anpassningsbar.

Det här är definitivt ett spel för mig, men inte för spelare som vill bli hållna i handen konstant och inte behöva tänka själv, en åtegång till äldre speldesign i ny tappning och en fräsch fläkt om du frågar mig.

Det finns ingen karta och inga tydliga mål förutom det övergripande målet, spelaren själv står för motivation och agens och måste pussla ihop det mesta och få koll på läget. Den här sortens mysterium är stimulerande. Något säger mig att om spelet håller i sig, så har vi en blivande kultklassiker.

Fokus i spelet ligger på att utforska en värld i krig, vad det är frågan om, lösa pussel, kanske hjälpa andra människor och tampas med övernaturliga varelser som saknar motstycke i spelvärlden. Spelet upplever jag är en korsning av Resident Evils survival horror, From Softwares spel, Zelda och spel med lite mer dialogtunga karaktärer (även om dialogerna är frivilliga eller delvis frivilliga).

Jag har läst två recensioner, Eurogamers som jag inte håller med om, då jag upplever att recensenten beskriver Hell is Us som en fyra, men delvis på grund av egna tillkortakommanden ger spelet en trea. Samt Gamespots recension som framstår som mer träffsäker även om jag inte håller med där heller riktigt.

En sak är säker, jag ångrar verkligen inte köpet och kan knappt vänta på att få fortsätta om några timmar.

Hell is Us känns som en fräsch dystopisk fläkt.