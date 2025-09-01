Hell is Us
Det känns som att det här spelet kan bli en av årets överraskningar. Verkar vara vacker och kuslig stämning i spelet. Det är tydligen befriat från karta, quest-markers och kompass utan man får själv klura ut var man ska och hur man ska lösa pusslen.
Striderna är baserade kring hantering av stamina och ska belöna aggression. Men de ska tydligen inte vara alltför svåra så det är inget souls-like, utan har beskrivits av en av utvecklarna som "mid-core" (vad nu det betyder). Fienderna verkar riktigt coola, vet inte om jag sett något liknande.
Spelet släpps 4 september. Nån som spelat demot? Vad tror ni?
Runt 70 i betyg tror jag.
Överlag inte hört många prata positivt om det.
Att det är befriat från karta och liknande kommer nog inte resonera med en hel del heller.
Hoppas på att det är bra. Kul när en utvecklare vågar gå emot normalen och våga satsa på sånt som kanske inte den stora massan suktar efter.
Tror det är väldigt få som tycker att karta är ett måste i spel, dark souls är ju ett bra exempel på ett liknande spel som inte har karta och sålde jätte bra ändå.
Jag vet inte varför jag är så oerhört taggad på det här spelet. Jag vet i princip inget om det förutom att världen ser intressant ut och att jag vill utforska den.
Jo tyvärr så missade många att testa demot nu när det är bortplockat.
Jag vill tro det också men den stora massan har blivit upplärd att få allt serverat 😅
Jag har kanske kollat på nån video för mycket, men är kanske OK ändå. Känns som ett spel man inte vill veta för mycket om då mystiken är en del av upplevelsen.
Nu är jag fyra timmar in i Hell is Us och hittills är spelet en stor överraskning och jag kan inte vänta på att få spela mer.
Spelsystemen är väldesignade samt stimulerande och kontrollen är stabil. Hittills är spelet väldigt väloptimerat i performance mode på Xbox Series X.
Världen är jätteintressant och vackert designad med en fantastisk ljudbild och musik som för tankarna till Terminator 2 och avskalade mörka låtar från sent åttiotal och tidigt nittiotal. Elias Toufexis (Deus Ex) står för huvudrollen hos en karaktär som hittills är relativt fåordig.
Grafiken är snygg stundtals riktigt läcker och med följsamma ansiktsanimationer på spelets karaktärer. Fienderna känns väldigt unika och intressanta att slåss mot so far och stridssystemet kommer med en del innovationer och inspiration från bland annat Bloodborne, där svårighetsgraden är anpassningsbar.
Det här är definitivt ett spel för mig, men inte för spelare som vill bli hållna i handen konstant och inte behöva tänka själv, en åtegång till äldre speldesign i ny tappning och en fräsch fläkt om du frågar mig.
Det finns ingen karta och inga tydliga mål förutom det övergripande målet, spelaren själv står för motivation och agens och måste pussla ihop det mesta och få koll på läget. Den här sortens mysterium är stimulerande. Något säger mig att om spelet håller i sig, så har vi en blivande kultklassiker.
Fokus i spelet ligger på att utforska en värld i krig, vad det är frågan om, lösa pussel, kanske hjälpa andra människor och tampas med övernaturliga varelser som saknar motstycke i spelvärlden. Spelet upplever jag är en korsning av Resident Evils survival horror, From Softwares spel, Zelda och spel med lite mer dialogtunga karaktärer (även om dialogerna är frivilliga eller delvis frivilliga).
Jag har läst två recensioner, Eurogamers som jag inte håller med om, då jag upplever att recensenten beskriver Hell is Us som en fyra, men delvis på grund av egna tillkortakommanden ger spelet en trea. Samt Gamespots recension som framstår som mer träffsäker även om jag inte håller med där heller riktigt.
En sak är säker, jag ångrar verkligen inte köpet och kan knappt vänta på att få fortsätta om några timmar.
Hell is Us känns som en fräsch dystopisk fläkt.
Spelade demot och gillade den avskalade HUD:en och förlitandet på spelarens egna initiativ och orientering i spelvärlden utan minimaps/waypoints eller andra hjälpmedel. Det sämsta med spelet var nog just striderna som kändes repetitiva bara efter några minuter samt avsaknad av fiendevariation.
Gissar på 75-80 i Opencritic.
Håller med. Ska bli intressant.
Körde demot och det var absolut saker jag gillade med det. Combat var nog det svagaste i spelet, men utforskandet var häftigt och jag är nyfiken på mer!
Är så mycket annat att spela just nu, men det ligger absolut i min backlog.
Håller med världen ser intressant ut
Det som stör mig mest är striderna variations mässigt. Inte många vapen att slåss med, samt att det verkar vara samma typ av fiender man slåss mot jämt och ständigt. Även om jag gillar miljöerna och stämningen så är jag helt säker på att det förstnämnda kommer sänka upplevelsen totalt för mig, ännu mer då pga en del recensioner nämnt att det är ett stort problem.
Jag hade inte lagt märke till detta så mycket tidigare, men såg några videor på YouTube och insåg att det ju faktiskt ser väldigt intressant ut. Lite "eget". Det blev faktiskt ett spontanköp. Även om den där med avsaknad av karta kan komma att ställa till det för mig, när jag tänker efter...
Ja, jag har läst kritik om striderna, där jag skulle säga att de varken är bättre eller sämre hittills än något annat tredjepersonsäventyr av rang. Det har vissa nyheter och kan nog bli för minimalistiskt sett till variationen. Fast varje individuell fiende har intressant design och rörelsemönster. Zelda-spelen och Souls-spelen har heller inte särskilt stor variation, så om något av de spelen funkar, så funkar nog Hell is Us. Vad jag hört så är det fyra vapentyper utöver drönaren nämligen svärd, dubbla vapen (so far yxor), spjut och tvåhandssvärd. Mer än tillräckligt för mig, men kanske inte för alla.
Det här spelet spelar jag inte för de spelmekaniskt välfungerande striderna, utan för allt det andra. Hell is Us gör så många saker rätt och jag hoppas att spelet säljer tillräckligt för Rogue Factor, så att Hell is Us inte går samma öde till mötes som DON'T NODs Banishers: Ghosts of New Eden.
Jag hoppas att du finner spelet välsmakande. Det är definitivt eget på ett bra sätt om du frågar mig. So far är områdena inte att allt ser likadant ut, tvärtom känns alla delar av spelets områden väldigt egna och levande ut. Kullen man börjar på och färden ned längs bäcken genom skogen som känns äkta tack vare designen är väldigt immersive med hörlurar. Det vilar något Double Fine och Kojimaesque i spelets stämning.
Jag hoppas att fler spelare vågar ge Hell is Us en chans.
Ja jag såg på youtube att det tydligen saknas karta och questmarker så man kan inte springa runt hjärndött som i Wow och följa en markör när man gör quests osv. Man måste vara uppmärksam på vad som står och sägs i spelet.
I grunden gillar jag det. Men det kräver att man spelar med stor uppmärksamhet, inte slöar i soffan. Och jag har dåligt lokalsinne och tenderar att gå vilse även med karta. Så det här ska bli spännande.
Jo jag känner igen det mycket väl, beror mycket på att man blivit så van vid att bli "handhållen" genom spelen så det här kan ju bli som en käftsmäll *vakna upp dags o tänka lite själv nu*
Dom kanske gjorde en dålig demo då jag testade den när der var tillgängligt.
Jag fick inte alls någon bra upplevelse av spelet.
Sen märkte jag också att datorn blev väldigt stressad för ingenting så fick låsa ner det till 60fps.
Spelet bara växer, riktigt välgjort, mörkt, skitigt och dystopiskt Efter åtta timmar in vill jag bara ha mer av världen och berättelsen.
Fräckt. Efter att ha läst lite intryck börjar jag bli sugen på att testa själv.
Jag är helnöjd hittills. Fler utvecklare borde göra såhär originella spel.
Tänkte köpa det till helgen. Gillade demot starkt.
Det är en oslipad diamant tycker jag. Finns en del saker att anmärka på men överlag så överväger det positiva det negativa. Hoppas att det säljer bra så att utvecklarna kan iterera på idéerna och förfina dem i en uppföljare.
Tycker det är märkligt att det kostar 649kr på Ps5 digitalt. På Xbox kostar det 599 och på Steam motsvarande ca 550 kr.
Finns att få tag på ännu billigare till steam från faktiskt legitima källor.
Har dock inte hört talas om etail förr 🤔
Ja, exakt detta. Första intrycket när spelet presenterades var "jaha", men något slog rot. Nu är jag väldigt nyfiken. Dungeons och grejer. Ett förklätt Zelda?
Jag har spelat det lite nu och jag är inte ett fan av striderna. Som tur är kan man gå ner i svårighetsgrad och fokusera på utforskande.
Trist, men skönt. Ja, utforskandet och pusslen (det lilla jag sett) verkar spännande.
