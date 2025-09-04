Lara Croft Go (Windows)

Plattformar: Android, iOS, Linux, Mac OS, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows (testversion)

Release: 2015

Med dagar från att ha tio år på nacken är Lara Croft Go allt annat än nytt. Redan när 2016 blev 2017 hade de ursprungliga fem kapitlen blivit sju, med The Cave of Fire samt avrundande tillika stundtals ordentligt omständliga The Mirror of Spirits som då nya tillskott.

Som prisvinnare och ribbhöjare för vad för typ av kvalité man borde förvänta sig av spel till mobila plattformar gjorde det sig utmärkt tillsammans med samtida klassiker som Monument Valley, men när 2018 kom stängde Square Enix ned Go-serien med argumentet att mobila spel inte längre kan kosta pengar.

Free to play var visst framtiden, och med det blev det tredje och sista varumärket att få Go-behandlingen 2016 års Deus Ex.

Jag har ärligt talat inte en aning om hur de tre Go-spelen står sig idag bland samtida spelare. Deus Ex verkar inte ens finnas tillgängligt för köp längre, om nu det kan tänkas vara någon indikation och vad gäller Lara Croft Go är det knappa tio stycken som är och petar på det i Steam dagligen (september, 2025).

Synd, kan jag tycka.

Som spirituell uppföljare till Hitman Go, och sidospår till Tomb Raider, står Lara Croft Go lite i gränslandet mellan turbaserat brädspel och något annat.

Delvis handlar det om att man frångått den stela men samtidigt ordentligt charmiga estetiken i Hitman Go, där man flyttade omkring faktiska spelpjäser på ett bräde, och ersatt den med mjuka animationer av allt från Lara och fiender till miljön och diverse saker däri.

Men delvis handlar det även om att spelet lever lite av sitt eget liv, och ofta skapar en känsla av pressade situationer även om man rent faktiskt har hur mycket tid som helst att fundera över vad nästa drag kan tänkas komma att bli.

Inledningsvis känns Lara Croft Go som en upplevelse som ligger i linje med Monument Valley, där det inte är utmaningen som är det centrala utan själva resan.

När Lara tycks komma allt närmare en konfrontation med den enorma drakliknande orm som tycks följa minsta steg hon tar infinner sig en typ av interaktivt berättande som för spelet framåt utan att använda sig av så mycket som ett endaste ord, men desto längre tid spenderad med spelet desto mer läggs fokus på de pussel som i ett senare skede blir så svåröverskådliga att den där inledande behagliga känslan av en audiovisuell resa tycks som bortblåst till förmån för redigt huvudbry.

Där finns en liten hjälp-knapp att nyttja, men gör man så presenteras man lösningen drag för drag, interaktivt, från nivåns början till slut utan att lämnas något utrymme att själv dra slutsatser utifrån tips.

Det är lite som om man inte riktigt törs lita på spelaren, och slänger ett par simpla uppenbart konceptmässigt tränande alster i ens väg för att sedan avrunda varje nytt inslag, som man snubblar över titt som tätt, med någon form av noterbart komplicerad utmaning.

Och någonstans längs vägen börjar precis allt man kommit i kontakt med att kombineras på alla möjliga tänkbara vis, men eftersom man blivit mer än bekant med bu samt bä slår vissa moment över till att gå på ren rutin.

Vilket inte känns helt lyckat i ett sammanhang som trots en känsla av att saker och ting är brådskande håller ett tempo lägre än vad åtskilliga omspelningar egentligen mår gott av; Att köra fast på ett av de mer komplicerade pusslen och i snudd på slowmotion tvingas jobba sig allt längre in i den kedja av saker man måste göra i en viss ordning får spelets sista tredjedel att, ibland, kännas mer som ett måste än något som faktiskt är genuint underhållande.

Även om pusslen oftast är smart designade.

Alltså, verkligen smart designade men på ett vis som troligen attraherar en viss typ av pussellösare mer så än den breda massan.

Det i sig behöver inte vara ett dugg negativt, men det får resan att kännas aningen personlighetsklyvd utmaningsmässigt.

Som koncentrat av Tomb Raiders själ och hjärta är Lara Croft Go ett lyckat försök till dito, och att fyrkantigt flytta runt pelare, undkomma att bli krossad under rullande stenbumlingar och trycka på knappar i rätt ordning samtidigt som man försöker undkomma eventuella fällor de triggar känns aldrig ur karaktär.

Möjligen att man kan kritisera placeringen av de utspridda skatter, flerdelade sådana, man samlar på sig genom att hålla pekaren över dem när man ser dem; Ibland slår det hela över till det sämsta av pixeljagande man minns från peka och klicka-eran dominerad av Sierra och LucasArts, men då man har tillgång till statistik över hur många skatter en nivå innehåller och hur många av dessa man funnit är det inte svårt att lägga fokus på de nivåer det behövs.

Och visst vinner Monument Valley på den audviovisuella fronten, även om Lara Croft Go alltid har en estetisk udd sprungen ur den underligt organiska plastighet som all grafik uppvisar och värnar om det som varit samtidigt som det bringar in nytt i den ljudbildmässiga ekvation som aldrig någonsin går mer än stämningssättande ambient.

Menar, jag minns ingenting av det jag hört.

Men jag minns däremot att det jag hörde gjorde gott för upplevelsen.

Lara Croft Go snubblar störande nära mållinjen för någon form av perfekthet då dess presentation och koncept egentligen sitter där det skall.

Sånär som på själva underhållningen, eller förmågan att engagera från början till slut. För visst är det så, att jag är glad att det är över mer så än jag suktar efter mer.

I en annan sinnesstämning hade det kanske upplevts annorlunda, men har nu gjort två försök (2017 på iPad och 2025 via Steam) och känslan är i mångt och mycket densamma.

Hade Lara Croft Go känts lika lyckat i praktiken som i teorin och den i princip fläckfria produktionen hade jag nog inte tvekat att dela ut en full pott.

Lara Croft Go 4 Mycket bra + Supercharmigt audiovisuellt. + Tight presentation. + Smart designade pussel. + Klassiska ljudeffekter. + Mycket troget förlagan. - Vågar inledningsvis inte riktigt lita på spelaren vilket skapar en otacksam kontrast mot de senare lite väl smart designade pusslen. - Pixeljakten på föremål kan kännas aningen billig ibland. - Hade mått gott av en hjälpfunktionsdesign som gett tips snarare än lösningen rakt upp och ned. Det här betyder betygen på FZ

Originalversionen av denna expanderade och omarbetade text publicerades ursprungligen i min blogg på (gamla) Loading.