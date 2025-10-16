F.E.A.R. 20 år!

FEAR och NOLF är mina två FPS favoriter, men det var ärligt talat ett tag sedan jag spelade något av dom nu.

En internetkompis var vid E3 2005 och fick en FEAR T-shirt som hon sedan gav till mig då hon inte var intresserad av "scary girl game". Har den fortfarande i gott skick.

EDIT: Som jag ser det så har FEAR bara en nackdel, kulhålen i väggarna stannar inte kvar länge alls, försvinner nästan direkt. Trist. Men allt annat är top notch.