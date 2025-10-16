F.E.A.R. 20 år!

Sapiens
Medlem
F.E.A.R. 20 år!

Nu på lördag är det 20 år sedan F.E.A.R. släpptes.

Hur minns du F.E.A.R?

Spelar du fortfarande?

Var det bara singleplayer som gällde eller testa du multiplayer?

FishySensei314
Medlem

Spelade igenom Xbox 360 versionen i början av året och det har åldrats otroligt väl men detsamma kan inte sägas om läskighets-faktorn. 😅
Personligen så föredrar jag F.E.A.R. 2 över ettan men även Condemned: Criminal Origins(samma utvecklare) som även det fyller 20 år inom ett par månader.

Kazutoyo
Medlem

FEAR och NOLF är mina två FPS favoriter, men det var ärligt talat ett tag sedan jag spelade något av dom nu.

En internetkompis var vid E3 2005 och fick en FEAR T-shirt som hon sedan gav till mig då hon inte var intresserad av "scary girl game". Har den fortfarande i gott skick.

EDIT: Som jag ser det så har FEAR bara en nackdel, kulhålen i väggarna stannar inte kvar länge alls, försvinner nästan direkt. Trist. Men allt annat är top notch.

psp123
Medlem

Minns hur otroligt imponerande fiende-AI:n var.
Fantastiskt spel.

kebbe
Medlem

Ett av tidernas bästa spel som dessutom håller än. Sådan otrolig känsla att ena sekunden vara mitt uppe i eldstrid för att i nästa få lite flimmer i HUD:en och gå runt vettskrämd.

heady89
Slaget: Team FZ

Riktigt bra! Körde igenom allihop nyligen och Extraction Point är väl den expansionen värd att bemöda sig med, sen dippar kvalitén rätt rejält på alla fronter. Egen ingenjörskapad motor/tech med Lithtech och härlig speldesign med fantastisk combat, ai, ljud och partikel-effekter m.m! Syns dock tydligt att de fick göra stort avkall på både geometri och texturvariation jämfört med andra giganter 2004-2005.

Walter S.A. Iego
Medlem

MONOLITH i sitt esse, tyvärr har jag inte spelat in något klipp från 1:an, däremot 3:an som hade sina stunder:

Första spelet är fortfarande ruggit och otäckt, tror dom kläckte idéen när dom pysslade med "Condemned" (även om denna kom senare).

Även "TRON 2.0" var riktigt bra, om ni minns det.

Loxus
Medlem

Kommer ihåg när jag uppgraderade från ett Geforce 6600 till ett Radeon X1950 Pro...jävlar vad F.E.A.R. flöt på bra då 😁

