Xbox Game Pass - Oktober 2025 - Part 2

Då var det dags igen, fler spel till Game Pass! Oktobers andra omgång bjuder även den på flera dag 1-släpp, med flera efterlängtade uppföljare. Huvudrollen intar naturligtvis Obsidians sci-fi RPG The Outer Worlds 2 som äntligen släpps i slutet av månaden. Den som är otålig, eller vill ha framtida expansioner och lite annat godis, kan köpa Premium Upgrade och spela redan nu på fredag. Spelsläppen tar inte slut där dock, det är också releasedags för Powerwash Simulator 2, mech-spelet Bounty Star och Football Manager 26. Halvsläpp (early access) blir det också för rogueliten Super Fantasy Kingdom. I övrigt så ansluter rogueliten Halls of Torment och sci-fi-äventyret 1000xResist.

Två spel, Commandos: Origins och Microsoft Flight Simulator 2024, ansluter till Game Pass Premium.

Första omgången spel för oktober hittas här: Xbox Game Pass - Oktober 2025 - Part 1

Nya titlar:

Powerwash Simulator 2 (23 okt, Series X|S+PC+cloud)

Bounty Star (23 okt, Series X|S+PC+cloud)

Super Fantasy Kingdom (24 okt, PC)

Halls of Torment (28 okt, Series X|S+PC+cloud)

The Outer Worlds 2 (29 okt, Series X|S+PC+cloud)

1000xResist (4 nov, Series X|S+PC+cloud)

Football Manager 26 (4 nov, Series X|S+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 oktober: Jusant, Metal Slug Tactics, Return to Monkey Island.

Xbox Game Pass

