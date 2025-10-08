Xbox Game Pass - Oktober 2025 - Part 1

Dags för oktobers första omgång spel till Xbox Game Pass! Flera dag 1-släpp blir det även den här gången med Keeper från Double Fine Studios, Ninja Gaiden 4 och survival rogue-liten Ball x Pit. I övrigt blir det ICA Maxi-sim med Supermarket Simulator, skräck med The Casting of Frank Stone, juligt plattformande med The Grinch: Christmas Adventures, sandbox MMO med Pax Dei och så återvänder Evil West till tjänsten.

Ett par spel har trillat in utan förvarning sedan sist också: Hogwarts Legacy och Little Rocket Lab (Dag 1-släpp).

Några spel tar klivet nedåt från Ultimate till Premium; Ninja Gaiden 2 Black, He Is Coming och Eternal Strands. Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions tar å sin sida klivet över till PC.

Nytt pack till Call of Duty Warzone finns också att hämta hem för Game Pass-prenumeranter.

Förra månadens spel hittas här:

Xbox Game Pass - September 2025 - Part 1

Xbox Game Pass - September 2025 - Part 2

Nya titlar:

Hogwarts Legacy (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Little Rocket Lab (Ute nu, konsol+Pc+cloud)

Supermarket Simulator (Ute nu, konsol+PC+cloud)

The Casting of Frank Stone (14 okt, Series X|S+PC+cloud)

Ball x Pit (15 okt, konsol+PC+cloud)

The Grinch: Christmas Adventures (15 okt, konsol+PC+cloud)

Pax Dei (16 okt, PC)

Keeper (17 okt, Series X|S+PC+cloud)

Evil West (21 okt, konsol+PC+cloud)

Ninja Gaiden 4 (21 okt, Series X|S+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 oktober: Cocoon, Core Keeper, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips