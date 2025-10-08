Xbox Game Pass - Oktober 2025 - Part 1
Dags för oktobers första omgång spel till Xbox Game Pass! Flera dag 1-släpp blir det även den här gången med Keeper från Double Fine Studios, Ninja Gaiden 4 och survival rogue-liten Ball x Pit. I övrigt blir det ICA Maxi-sim med Supermarket Simulator, skräck med The Casting of Frank Stone, juligt plattformande med The Grinch: Christmas Adventures, sandbox MMO med Pax Dei och så återvänder Evil West till tjänsten.
Ett par spel har trillat in utan förvarning sedan sist också: Hogwarts Legacy och Little Rocket Lab (Dag 1-släpp).
Några spel tar klivet nedåt från Ultimate till Premium; Ninja Gaiden 2 Black, He Is Coming och Eternal Strands. Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions tar å sin sida klivet över till PC.
Nytt pack till Call of Duty Warzone finns också att hämta hem för Game Pass-prenumeranter.
Förra månadens spel hittas här:
Nya titlar:
Hogwarts Legacy (Ute nu, konsol+PC+cloud)
Little Rocket Lab (Ute nu, konsol+Pc+cloud)
Supermarket Simulator (Ute nu, konsol+PC+cloud)
The Casting of Frank Stone (14 okt, Series X|S+PC+cloud)
Ball x Pit (15 okt, konsol+PC+cloud)
The Grinch: Christmas Adventures (15 okt, konsol+PC+cloud)
Pax Dei (16 okt, PC)
Keeper (17 okt, Series X|S+PC+cloud)
Evil West (21 okt, konsol+PC+cloud)
Ninja Gaiden 4 (21 okt, Series X|S+PC+cloud)
Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 oktober: Cocoon, Core Keeper, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed.
Tack för alla trailers. Synd att kontrollerna på Ninja Gaiden är så "wonky", hade varit kul att spela dom.
Keeper! Har en känsla av att det kan bli riktigt, riktigt bra. En dark
horse fyr. Pax Dei har gått mig förbi. Ringer nån klocka, men nu blev jag riktigt sugen. Also: The Casting of Frank Stone är ett sånt där spel jag vill köra men inte kommit för att köpa. Blir perfekt. Är ju djupt insyltad i Dead by Daylight...
En Bamseponny av folket
Tänkte säga samma sak, har inte alls hört talas om Pax Dei men det ser väldigt intressant ut. Kommer definitivt testas 😁
Beskriv gärna vad du menar med wonky så ska jag försöka konvertera dig till ett nytt försök
Ser fram emot NG4. Inte kollat supernoga på spelet än men lite förvånad att det inte är mer Ryu-centrerat. Det är plåt, snarare än kött, mer laser, diskokulor än medeltida dojos, kunais och plattformande. Klickar inte riktigt i alla bockar hos mig. Men combaten ser bra ut och är det viktigaste så ska bli intressant att se vad som kokats ihop.
Problemet är jag skippade dom spelen när jag var yngre, jag gick från Amiga till Ghost N' Goblins till Half-Life. Testade NG första gången för ett år sedan (det där nysläppet med de tre första spelen), och det jag menar med wonky är att kontrollerna inte är så finmaskiga. Små förflyttningar ger stora resultat, hopp / snurr, allt vad det kan vara. Fingrarna är mer vana av det moderna. Det är som i Lara Croft med TANK-kontrollerna, kan inte bemästra det för fem öre.
