Arc raiders tråd för hitta spelkompisar

Gör en tråd för de som vill ha någon att spela arc raiders med.

Själv sitter jag på PS och mitt PSN: Alpha_P1_Omega

Jag letar efter ett gäng som man kan högt i tak för humor och som vill köra mycket tillsammans.

Ni behöver inte vara proffs men vore kul om ni ändå kan skjuta. Och jag vill så småningom ta hand om de stora Arc robotarna.

Antingen adda mig direkt

Eller skriv era konto namn här.

Hoppas några stycken iaf tycker om ideen och hoppar på, skulle bli riktigt kul.