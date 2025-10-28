LAN för dagens barn?!? Tips på spel

Hej,

denna tråd är en blandning av en reflektion och ett par frågor.

Jag är 2-barns pappa och har länge drömt om att sätta uppe ett LAN för min 8-åriga son och hans kompisar, ser framför mig glädjen när de får spela CTF i Quake 3 då han idag mest spelar Minecraft och Roblox (hemskt skit jag ha¤%&ar det).

MEN..

till min stora förskräckelse har jag insett att ingen av hans kompisar kan hantera en mus och ett tangentbord. Min grabb spelar på PC men kompisarna spelar på konsol, surfplatta, mobil. Oavsett detta så hoppas jag de kommer att "trilla dit" när det får "LAN:a".

Mina frågor gäller egentligen tips på spel. Vet riktigt om Q3 kommer accepteras av alla föräldrar (och min respektive) ännu så jag letar egentligen efter:

1. Bra FPS som funkar för barn (8-9 år gamla). Helst Co-op då jag vill främja samarbete mot typ bottar.

2. Andra bra spela som är lätta för dem att komma igång med, tålamodet är en bristvara.