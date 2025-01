Det har sagts så ofta att det närmast blivit en sanning: spelåret 2024 var "meh", men 2025 blir magiskt. Nu är vi här. Upp till bevis, tjugotjugofem! Visst, på pappret går året på knock. Ett axplock: Kingdom Come: Deliverance 2, Borderlands 4, Elden Ring Nightreign, Ghost of Yōtei, Split Fiction och – den självklara kronan på hype-verket – GTA VI.

"Samtidigt får man lov att sansa sig"

Samtidigt får man lov att sansa sig, ja, kanske till och med spela djävulens advokat. Första Kingdom Come var en buggfest vid release. Mafia: The Old Country följer upp besvikelsen Mafia 3. Även Borderlands 3 blev en vattendelare så varför skulle fyran bli så himla mycket bättre? Split Fiction kommer visserligen från självaste Josef Fares som gav oss årets spel 2021, co-op-sensationen It Takes Two. Och innan...? Det habila men lite halvbakade A Way Out.

Och så har vi Grand Theft Auto VI. Om det gör som alla stora Rockstar-spel i modern tid kommer det försenas. Om det följer trenden kommer det missa 2025 helt och hållet. Hjälp!

Hösten 2025 – eller senare?

Facit blir väl gissningsvis någonting mittemellan. Vissa kommer leverera medan andra underpresterar och en del lommar vidare mot 2026. Samtidigt finns så många potentiella storverk under 2025 – ett stickprov till: Civ 7, Death Stranding 2, Eriksholm, Doom: The Dark Ages – att det finns många som kan ta emot även om andra faller.

Den bilden har jag av spelåret 2025. Det känns tryggt.

Switch 2. Är det nu det händer?

Till och med om (jag vägrar säga "när") GTA VI försenas finns ett annat happening som mycket väl kan bli årets stora grej: releasen av Switch 2. För åtta år sedan kröntes Switchens debutår av Super Mario Odyssey och Zelda: Breath of the Wild. Lurar ett nytt 3d-Mario i vassen? Och blir Metroid Prime 4 både ett Switch-farväl och en Switch 2-debut?

Nya Nintendo-konsolen ramar in det kanske mest rafflande med 2025, det vi inte har en susning om. Virala succéer, överrumplingar och sådant vi trånat efter i evigheter(törs vi ens nämna Half-Life 3?). Stora kanoner har vi, men även utrymme för dark horses.

358 dagar återstår av spelåret 2025. Det sägs att tiden går fort när man har roligt, så låt oss hoppas att 2025 fullkomligt flyger fram.