För ett år sedan fick vi beskedet att Factions, multiplayer-läget i The Last of Us, inte skulle släppas med The Last of Us Part II. Singleplayer-kampanjen tog all kraft och ett "utvecklat" Factions rymdes inte där och då. Vi skulle dock i sinom tid få skörda frukten av Naughty Dogs arbete.

The Last of Us-dagen kom och gick, utan några Factions-nyheter. Helt tomhänta tycks vi dock inte ha blivit då The Last of Us-spelens starke man Neil Druckmann antydde via Twitter att väntan "kommer vara värt det", och manade spelarna till tålamod. Fristående Factions till PS5, månne?

Allt från The Last of Us-dagen hittar du på officiella sajten. Och nej, inga direkta spelnyheter (förutom brädspels-planer) utan istället: wallpapers, giffar, cosplay, figuriner, med mera.