Dead Space var en stjärna som dalade i och med spektaklet Dead Space 3, och som slocknade definitivt när Visceral Games gick i graven. Få hade tippat att Dead Space-själen potentiellt skulle kunna få upprättelse i och med ett sci-fi-spel i PUBG-universumet, men här är vi nu.

Eller rättare sagt: här är The Callisto Protocol. Ett spel från Striking Distance Studios och Glenn Schofield, skaparen och producenten bakom Dead Space, som ska släppas under 2022 till pc och "konsolerna". Det äger alltså rum i samma universum som Playerunknown's Battlegrounds, men hundratals år in i framtiden i rymdfängelset Black Iron Prison med "fruktansvärda hemligheter".

Trailern är gameplay-mager och väntan på spelet kommer som sagt bli åtminstone ett drygt år, men målet – "nästa generations survival horror" – låter förstås som skräckbalsam för själen.