I Cloud Imperium Games ambtion att göra Star Citizen till ett spel som innehåller allt, tillkännagav man för två år sedan ett Battlefield-influerade spelläge med arbetsnamnet Theaters of War. Och nu meddelas att CIG tar hjälp av brittiska Firesprite med utvecklingen.

Firesprite har varit med på tåget ända sedan spelformen presenterades på Citizencon-mässan 2019, och studion har tillgång till samma verktyg och resurser som CIG. Enligt denna kommer både Star Citizen och karriärdelen Squadron 42 gagnas av samarbetet. Sluten testning har pågått en tid och inom kort drar en ny vända igång. Framöver planeras spelsättet bli tillgängligt för alla spelare, men vi får ingen antydan om när det kan komma att ske. Vilket med tanke på CIG:s förmåga att hålla tidsplaner är jätte-jättebra.

Firesprite kommer från Liverpool och bildades 2012. De har bidragit till Playstation-liren The Playroom och ett par andra, mindre namnkunniga titlar. Mer intressant är att studion har kopplingar till gamla hederliga Psygnosis som gjorde spel till Amiga, Atari ST och första Playstation.

Theatres of War är alltså multiplayer där spelare slåss mot varandra i lag som antingen attackerar eller försvarar. Striderna delas in i sektioner och utspelas både på marken och i luften, med olika vapen och stridande. Premiär when it's done, som man sa på den gamla goda Quake-tiden.