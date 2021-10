Sonys streamingtjänst (även om vissa spel även går att ladda ner) Playstation Now har fått sedvanlig utökning, och denna går är det en rejäl uppsättning spel som vankas. Stjärnan i uppställningen är helt klart vattendelaren The Last of Us Part II.

Spelet släpptes ursprungligen till Playstation 4, men laddar man ner det på en Playstation 5 får man tillgång till prestandauppdateringen som släppts för konsolen. Spelet kommer att vara tillgängligt fram till 3 januari 2022.

Postapokalypsen fortsätter därefter med Bethesdas utskällda Fallout 76, som faktiskt blivit betydligt bättre sedan det släpptes och definitivt är värt ett försök. Vill man istället bli halvt ihjälskrämd kanske Amnesia: Collection från svenska Frictional Games vore något. Paketet inkluderar Amnesia: The Dark Descent, expansionen Amnesia: Justine och uppföljaren Amnesia: A Machine for Pigs, så det blir många timmar av hjärtbultande äventyr.

Som om det inte vore nog inkluderar nytillskotten även spelen nedan: