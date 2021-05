En faktisk Playstation 5-version av vattendelaren The Last of Us Part II lyser fortfarande med sin frånvaro. Folk som lyckats få tag på den nya konsolen kan dock fortfarande lira det tack vare bakåtkompatibiliteten. Detta kommer med en del fördelar jämfört med att spela det på Playstation 4, som snabbare laddtider, och i och med den senaste patchen får vi även chansen att spela det i 60 fps.

Patch 1.08 har redan landat och ligger på beskedliga 299 MB. Digital Foundry har fått chansen att klämma lite på uppdateringen i förväg och rapporterar att spelet i princip aldrig sjunker under 60 fps, inte ens i områden med mycket vatten där Playstation 4 Pro inte lyckades hålla sin mål-fps på 30. Det enda undantaget är en väldigt specifik scen ovanpå en byggnad, där bilduppdateringen sjunker till 57 (ospelbart!) av oklar anledning.

Glöm inte att aktivera 60 fps-läget i spelets inställningar efter att ni laddat ner uppdateringen, och skriv gärna en rad om hur det påverkar upplevelsen.