När Destroy All Humans 2 – Reprobed utannonserades var en detalj som stod ut att det inte nämnde Playstation 4 och Xbox One, utan endast PC och next gen-konsolerna. Detta är som bekant en remake av Destroy All Humans 2 från 2006, och följer i fotspåren av remaken av det första spelet som släpptes förra året.

Utvecklaren Black Forest Games säger i en intervju med The Escapist att de hade två alternativ: antingen utvecklar de remaken även till förra generationens konsoler, vilket skulle innebära potentiellt sämre grafik än remaken av det första spelet, eftersom uppföljaren har större och mer detaljerade banor; eller så skippar de last-gen så att de kan fokusera på att optimera spelet för next-gen och PC, och skapa en större och bättre värld samt stridsupplevelse.

De valda som sagt det sistnämnda alternativet, och säger att de lyckats klämma in runt fem gånger så många föremål i banorna, för att verkligen fylla ut och få dem att kännas levande. De säger sig även ha lärt sig mycket av den första remaken, och har bland annat moderniserat arsenalen vi kommer att få leka med, inklusive Dislocator-vapnet, som nu ska vara betydligt mer destruktivt och gångbart.

Remaken ska släppas någon gång under 2022 till Xbox Series X/S, Playstation 5 och PC.