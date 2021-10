Sony har skickat ut 13,4 miljoner Playstation 5-konsoler till återförsäljare sedan maskinen lanserades i november förra året. Av dessa gick 3,3 miljoner åt under tredje kvartalet i år (Q2 2021 om vi talar Sonys ekonomispråk). Det berättar kvartalsrapporten för nämnda period som släpptes i går.

Det betyder att PS5 säljer snabbare än PS4 gjorde under motsvarande period – och det trots konstant komponentbrist och slutförsäljning. PS4:an gick åt i 10 miljoner exemplar från premiären i november 2013 till oktober 2014. Men nu har PS4-försäljningen sjunkit kraftigt. Det såldes bara 200 000 konsoler under årets tredje kvartal, jämfört med 1,4 miljoner samma period förra året.

Det såldes 76,4 miljoner spel till PS5 och PS4 under kvartalet, en minskning från 81,8 miljoner samma period 2020. Av dessa såldes 62 % digitalt detta kvartal, mot 59 % förra året. Sonys förstapartstitlar gick åt i 7,6 miljoner exemmplar årets kvartal, markant mindre än förra årets 12,8 miljoner. Men under sommaren 2020 släpptes både Ghost of Tsushima och The Last of Us Part 2, vilka förstås stod för stora delar av säljet då.

Playstation Plus-prenumeranterna ökade från 45,9 miljoner tredje kvartalet 2020 till 47,2 miljoner samma period i år. Men antalet aktiva PS Network-användare minskade, från 108 till 104 miljoner 2020 mot 2021.