PAX East är igång, och på scen har vi bland annat sett Randy Pitchford och hans Gearbox. En glädjande nyhet han delade med sig av är att Tales from the Borderlands ska göra comeback, och det redan i år.

Någon regelrätt utannonsering av spelet fick vi inte, men en sådan ska komma i sommar, följt av ett släpp av det faktiska spelet senare under året. Pitchford sa att många älskade Tales from the Borderlands och att det var ett väldigt roligt sätt att utforska nya karaktärer och berättelser, och dessutom på sätt som skiljer sig från en looter-shooter.

Han utlovade även helt nya karaktärer och berättelser i det nya spelet. Det är dock inte återuppståndna Telltale Games som är utvecklaren den här gången, utan Gearbox själva. Huruvida spelet släpps i ett stycke eller i ett episodbaserat format, som tidigare, vet vi inte.