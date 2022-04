Bethesda Launcher ska som sagt stängas ner i favör för Steam. Flytten har precis dragit igång, och precis som utlovat har några av Bethesdas klassiker börjat dyka upp. Som om det inte vore nog har det visat sig att några av dem är helt gratis, så passa på att fynda innan någon kommer på bättre tankar.

The Elder Scrolls har blivit en av industrins mest omtyckta serier, och vill man se hur långt den kommit sedan starten är det bara att klicka hem det allra första spelet, The Elder Scrolls: Arena. Det är som sagt helt gratis, precis som dess uppföljare, The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Se dock till att rensa upp lite på hårddisken, eftersom de kräver 25 MB utrymme styck. Det är även rekommenderat att ha minst 4 MB ram-minne för Arena och 8 MB för Daggerfall. Båda spelen är riktiga klassiker som är väl värda att testa, även om de kanske inte åldrats jättebra.