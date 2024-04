Efter early access väntar förstås 1.0 för No Rest for the Wicked, men bara för att spelet blir "färdigt" kommer utvecklarna inte vara färdiga med det – långt därifrån. Man räknar med att arbeta med spelet under "fem–tio år". Det avslöjar Moon-vd:n Thomas Mahler på X.

Vi är inte i närheten av att vara färdiga med No Rest for the Wicked. Vi har byggt så mycket som ni inte har en aning om och vi vill leverera detta på bästa möjliga vis.

Planer för vad som väntar efter 1.0 finns redan, och man har valt att se på spelet som sitt "magnum opus". Eller för att vara mer konkret: Moon Studios Sagan om ringen. Det som pågår nu liknas vid ett slags "screening test" på publiken. 1.0 kommer vara som första filmen, och som alla vet väntar ju Sagan om de två tornen och Sagan om konungens återkomst därefter...

Ingen vila är alltså i sikte för No Rest for the Wicked. Steam-siffrorna har dessutom snyggats till avsevärt. Från 66 procent upptummar har det blivit 77 procent. Det går definitivt åt rätt håll.