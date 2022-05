Behöver det första The Last of Us-spelet en remake? När vi ställde den frågan här på FZ så blev svaret ett rungande nej, men en TV-serie är ju som bekant på väg, så kanske kan det vara motiverat för att ge nya och gamla fans något att sätta tänderna i. Tilläggas bör att remaken i fråga fortfarande bara är ett rykte, men ett som har fått uppbackning från många olika håll.

Nu stämmer även mästerläckaren Jeff Grubb in i kören genom att säga att han hört från flera källor att remaken ska släppas i vinter (holidays). Uttalandet gjordes i spelshowen Kinda Funny Games, och Grubb tillade att han känner sig hyfsat säker på att detta släppfönster stämmer.

The Last of Us har nu nio år på nacken, men fick även en remastrad version till Playstation 4 under 2014. Den kommande TV-serien filmas i sin tur för fullt, men vi vet nu att den inte kommer att ha premiär under 2022.

(The Last of Us-delen är runt 41:55)