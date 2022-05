Någon premiär av TV-serien baserad på The Last of Us blir det inte i år, så mycket vet vi. Det har tidigare pratats om 2023, och nu säger en av regissörerna att han tror att serien kommer att börja visas tidigt under 2023 på HBO.

Det är Kantemir Balagov – den som regisserade pilotavsnittet – som i en intervju med Cold (via Comicbook) säger att produktionen fortfarande pågår, men att det är hans förståelse att serien ska släppas tidigt nästa år. Vad innebär det? Troligen någon gång mellan januari och april, om det Balagov säger stämmer. Å andra sidan ska filmandet fortfarande pågå, så man ska inte se detta som en bekräftelse.

Samtidigt väntar vi på att den beryktade remaken av det första spelet ska utannonseras. Det har ännu inte bekräftats officiellt, men de senaste ryktena säger att den ska släppas redan i år.

Nedan kommer lite "smygfilmat" material från inspelningen.