Den här månaden stöper Sony om Playstation Plus, men det hindrar dem inte från att ge prenumeranterna tillgång till tre nya spel. Mellan den 7 juni och 4 juli får de tillgång till God of War (ja, ryktet stämde), Naruto to Boruto: Shinobi Striker och Nickelodeon All-Star Brawl. De två första är PS4-versionerna och den sista finns för både PS4 och PS5.

Fram till måndag kan du hämta maj månads PS Plus-spel, som är Fifa 22, Tribes of Midgaard och Curse of the Dead Gods.

Den 22 juni får nya PS Plus premiär i Europa. I den nya versionen bakas PS Plus och PS Now ihop i samma abonnemang. Tjänsten släpps i tre olika prisnivåer där den billigaste får samma innehåll som dagens PS Plus och PS Now. I de två dyrare nivåerna får du ett gäng nedladdningsbara spel. Däremot blir det inte som med Game Pass, där egenutvecklade spel släpps till tjänsten på premiären.

Detaljer nedan.