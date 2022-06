The Last of Us Part I är namnet på The Last of Us-remaken som det ryktats om ett bra tag. En läckt trailer som du (än så länge) ser undertill avslöjar att remaken släpps 2 september till PS5. Trailern avslöjar också att spelet släpps till pc, men senare. "Också under utveckling till pc", är löftet.

Läckan skedde via Playstation Direct, där det också gick att läsa beskrivningen (tack, VGC). Man ska ha gjort en rejäl remake med "moderniserat gameplay", som samtidigt är originalet trogen.

Enjoy a total overhaul of the original experience, faithfully reproduced but incorporating modernized gameplay, improved controls and expanded accessibility options. Plus, feel immersed with improved effects and enhanced exploration and combat.

Prislappen är satt till 69,99 dollar, vilket signalerar: fullpris.