I april 2021 stod det klart: Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise skulle släppas till pc under året. Drygt ett år senare hade det fortfarande inte hänt något, men nu hände allt. Under Future Games Show avslöjades det att spelet släppts till Steam. Japp, precis nu!

FZ-betyget till Switch-versionen blev svalt, och tekniken fick några kängor. Fixat nu?