Svenska The Outsiders jobbar för fulla muggar med att färdigställa det rytmiska skjutarspelet Metal: Hellsinger inför släppet i september, men redan nu kan vi testa det. En demo finns nämligen ute till pc (Steam), Xbox Series X/S och Playstation 5.

Förra månaden skrev vi lite om att legendaren Serj Tankian (System of a Down) anslutit sig till skaran talangfulla musiker som bidrar med musik till spelet, och låten No Tomorrow lät som ett riktigt tungt och tillfredsställande musikstycke att skjuta sig genom de åtta varierade helvetena till.

Spelet är som sagt rytmbaserat, och ju bättre man lyckas skjuta, slå och döda till rytmen, desto högre pumpar musiken och desto mer skada gör man. Några av de andra artisterna de samarbetat med inkluderar Tatiana Shmailyuk (Jinjer), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Randy Blythe (Lamb of God) och Alissa White-Gluz(Arch Enemy), och alla låtar är skapade speciellt för spelet.

Metal: Hellsinger släpps 15 september på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S, och förhandsbokar man på de två sistnämnda plattformarna får man tillgång till spelet 48 timmar i förväg.