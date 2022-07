Ron Gilbert stängde nyligen sin blogg efter han fått massa personliga påhopp och hot från fansen i bakvattnet av att trailern till det kommande Monkey Island visades. Dessa toxiska fans var inte nöjd med grafiken och valde då att skriva otrevliga meddelanden på Gilberts blogg.

Cory Barlog från Sony Santa Monica ställde sig upp och försvarade Gilbert, men även för att belysa en händelse som hänt på deras företag nyligen. Det gick ett rykte om att God of War Ragnarök skulle få ett releasedatum för några dagar sedan, när inte detta skedde så ska kvinnlig utvecklare på Santa Monica ha fått massa penisbilder skickade till sig.

Nu ställer sig även Naughty Dogs Neil Druckmann bakom Gilbert. Druckmann som fått ta en hel del skit själv efter The Last of Us Part 2. Många blev ju besviken på det spelet och har inte bara uttryckt missnöje över spelet utan även skickat hot och annat till Druckmann personligen. På Druckmanns twitter går det att läsa följande.

Nu får alla givetvis ha sina åsikter om spel och annat, men att börja trakassera och skicka hot till utvecklarna är inte ok någonstans. Vi är bättre än så, eller vad säger ni forumiter på FZ?