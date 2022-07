Våren 2020, inför Cyberpunk 2077, var CD Projekt det högst värderade spelföretaget i Europa (VGC). När vi rapporterade om det tidigare den vintern var CD Projekt knappt slagna av Ubisoft, något som alltså ändrades till CD Projekts favör. Drygt två år senare är det annat ljud i skällan.

Video Game Chronicle rapporterar om att CD Projekt-aktien fallit med 75 procent sedan den kontroversiella Cyberpunk 2077-releasen. Du kan historien: inför releasen tilläts medier enbart recensera pc-versionen av Cyberpunk 2077. Senare visade sig last gen-versionen av spelet, allra mest till Xbox One, vara av ett oacceptabelt skick. Priset blev bevisligen högt för CD Projekt.

Nu är CD Projekt inte ens högst värderat i Polen, då Dying Lights Techland värderas till 10,6 miljarder zloty. Dock ska det tilläggas att siffran inte är officiell, utan en analys av Puls Biznesu. CD Projekt kommunicerar dock sina siffror, och ligger i dagsläget på ungefär samma nivå som 2017.

I februari släppte CD Projekt PS5- och Xbox Series-versionerna av Cyberpunk 2077, kostnadsfritt för alla som ägde antingen PS4- eller Xbox One-spelet. Åtminstone en expansion till spelet är under utveckling, liksom ett fjärde The Witcher och The Witcher 3 till PS5 och Xbox Series.