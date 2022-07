Många ser fram emot remaken av rollspelsklassikern Star Wars Knights of the Old Republic, men det verkar inte helt säkert att den kommer att se dagens ljus. Enligt en rapport från Bloomberg har utvecklaren Aspyr Media inte bara abrupt sparkat spelets art director och design director, Jason Minor och Brad Prince, utan även meddelat anställda att projektet har lagts på is och att de nu letar efter nya kontrakt och utvecklingsmöjligheter.

Så sent som den 30 juni ska de ha färdigställt en demonstration av projektet – en så kallad vertical slice – som visades upp för produktionspartnerna Lucasfilm och Sony. Utvecklarna var nöjda med framstegen som gjorts och chockades därför av de två uppsägningarna. De ska även ha fått höra att oproportionerligt mycket tid och pengar lagts på demonstrationen – som heller inte levde upp till förväntningarna – och att projektet inte var hållbart i längden.

Vad som nu händer med spelet är oklart, men eftersom Aspyr numer ägs av Embracer är det inte omöjligt att någon annan får chansen att utveckla det vidare. Ett möjligt alternativ skulle då vara Saber Interactive, som redan har hjälpt till med utvecklingen en del.