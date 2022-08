Utvecklingen av Beyond Good & Evil 2 har varit lång och till synes även svår. Så svår att det florerat rykten om att hela spelet lagts ner, men så verkar inte ha blivit fallet. För ett tag sedan meddelade speljournalisten och läckaren Tom Henderson att spelet var på väg att börja testas externt, och nu har vi fått en bekräftelse på att spelets utveckling faktiskt fortsätter.

På Twitter har Sarah Arellano lagt upp en video där hon ändrar sin biotext till att inkludera "Lead Writer on Beyond Good & Evil 2". Hon har tidigare arbetat som bland annat narrative designer hos Blizzard med World of Warcraft, såväl som hos Saints Row-utvecklaren Volition.

Vi vet fortfarande inte hur långt spelet kommit i sin utveckling, men det verkar åtminstone som att maskineriet är igång och att spelet faktiskt kan komma att släppas. Kan evighetsprojektet Skull and Bones så kan väl detta?