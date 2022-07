Utvecklarhelveten och Ubisoft har gått hand i hand på senare år, men kanske börjar helvetena svalna en smula? Nyss kom beskedet om att Skull & Bones har ett releasedatum: 8 november. Och nu hävdar en välrenommerad branschkälla att Beyond Good and Evil 2 visar livstecken.

Tom Henderson har inte sällan rätt om Ubisofts spel, och nu påstår han att Beyond Good and Evil 2-teamet är i startgroparna för att testa spelet externt. Intern testning har redan skett och nu hävdar "flera källor" att utomstående ska få provköra rymdäventyret. Testerna ska vara mer ingående än vad som är praxis för Ubisoft ("Mer än en session i veckan"). Men! Detta är rykten.

Den nuvarande iterationen av Beyond Good and Evil 2 (den första utannonserades 2008) har varit under utveckling i snart nio år. Just den här utannonserades på E3 2017, med en mäktig trailer och en tårögd Michel Ancel. Ett E3-ögonblick som etsat sig fast på mångas näthinnor.

Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. Ancel har lämnat branschen och i kölvattnet påstods det att hans ledarskap var "toxiskt". Något den forna spelkreatören kallade "fake news".

Spelet har omgärdats av nedläggningsrykten, men kanske kan det komma att släppas ändå?