Prenumerationstjänsten Playstation Plus lägger till ett antal "gratisspel" varje månad, men Extra- och Premium-medlemmar har även tillgång till ett något mer beständigt bibliotek av spel. Det är detta bibliotek som om några dagar ska utökas med elva nya titlar, och det är främst japansk maffia som står på menyn.

Inte färre än tre Yakuza-spel kommer att läggas till den 16 augusti, och det rör sig om Yakuza 0, Yakuza Kiwami och Yakuza Kiwami 2. Detta är dessutom bara början, för fler Yakuza-spel ska läggas till på plattformen under året.

Vill man hellre ge sig i kast med asymmetrisk multiplayer med skräcktema så kanske Dead by Daylight kittlar en på rätt ställe, där fyra överlevare måste överlista en ensam mördare. Samarbetstemat fortsätter i Ghost Recon Wildlands, som trots några år på nacken fortfarande är ett riktigt underhållande spel.

Vill man ha något mer lättsmält så kan man gott mumsa sig i Bugsnax, där aptitretande varelser ska fångas in på en färgglad ö. Det hela avrundas med rollspel i Trials of Mana, postapokalyptisk action i Metro Exodus och klassiska brädspel i form av UNO, Monopoly Madness och Monopoly Plus.

16 augusti är det alltså dags för dessa spel.