Igår avslöjade en källa, som haft rätt igen och igen, att augustis PS Plus Essential-spel är Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS4/PS5), Yakuza: Like a Dragon (PS4/PS5) samt Little Nightmares (PS4).

Något som nu bekräftas av Sony själva, som du ser i videoklippet ovanför.

Och mer Yakuza kommer för Extra- och Premium-medlemmar. Mycket mer. Via Playstation-bloggen avslöjar Sony att medlemmar innan årets slut kommer ha tillgång till varje huvuddel i serien. Yakuza 0, Yakuza Kiwami och Kiwami 2 i augusti. Remastrarna Yakuza 3, 4 och 5 samt Yakuza 6: The Song of Life någon gång i höst eller vinter. Det blir en hel del att göra!

Yakuza har figurerat flitigt för Game Pass-medlemmar. Nu vandrar serien samma väg på PS Plus.