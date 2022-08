Det känns som att vi skrivit om HBO:s The Last of Us-serie i åratal nu, men än har vi inte ens fått en teaser-trailer att glutta på. Istället har vi förlitat oss på läckta foton från inspelningen och vaga sianden om att serien troligen kommer att ha premiär tidigt nästa år. Nåväl, i dag har vi åtminstone fått lite ny officiell information om vilka vi kommer att få se i apokalypsens olika roller.

Via IGN vet vi nu vilka som kommer att spela brödern Henry och Sam, nämligen Lamar Johnson och Keivonn Woodard. En skillnad jämtemot spelet är dock att bröderna inte kommer att befinna sig på samma plats som i spelet, utan att spoila för mycket.

Vidare har vi fått veta att Graham Greene kommer att spela Marlon och Elaine Miles spela Florence. Om namnen inte låter bekanta så är det för att de inte är det – karaktärerna finns inte i spelet. Det rör sig om ett äkta par som överlever på egen hand i vildmarken.

Något premiärdatum för serien har vi alltså inte, men det sägs som sagt att det är dags någon gång i början av 2023.