I slutet av april utannonserade Nine Rocks Games och THQ Nordic jaktspelet Way of the Hunter, och nu är det faktiskt redan dags att släppa det. Den 16 augusti, alltså nu på tisdag, är det dags att dra på sig kamouflagekläderna för att fälla dussintals olika typer av villebråd. Spelare kan utforska 180 kvadratkilometer jaktmarker som är uppdelade mellan Nordamerika (Pacific Northwest) och Transsylvanien.

Givetvis finns det en uppsjö vapen av varierande typer, såväl som andra hjälpmedel och redskap. Man kan välja att följa spelets handling eller spela fritt i free play-läget. Det finns uppdrag att utföra för att tjäna pengar, som inte bara kan spenderas på ny utrustning, utan även tillstånd att jaga i nya områden.

Vill man kan man nyttja spelets hunter sense-funktion, som indikerar saker som sticker ut i omgivningen, som ljud eller bajs. Det går dock att stänga av detta om man vill ha en mer autentisk upplevelse. Till sin hjälp har man även en bil, så att man slipper gå överallt och även har en plats att förvara sin utrustning. Man utgår även från en stuga som man uppgradera allt eftersom.

16 augusti smäller det alltså, och det på pc, PlayStation 5 and Xbox Series X/S.