Frrredagspuls! Musik i högtalarna, grogg i glaset och en saftig flintastek med tändvätskesmak på tallriken. Eller så gör du som FZ-redaktionen och spelar.

Det här planerar vi att köra i helgen. Hur ser dina spelplaner ut?

Johan Lorentzon

Startar gängkrig med mina homies i Saints Row.

Jonny Myrén

Jag tänkte spana in PC-versionen av Final Fantasy VII Remake och lira extrakapitlet med Yufie.

Valentin Lundin

Återvänder efter en lång paus till Dead by Daylight. Dags att kolla in lite nya mördare!

Daniel Sjöholm

Blir att testa två nya sim/byggspel. Först vad som ser ut av vara mer klassisk citybuilder: Farthest Frontier. Sedan ska jag testa det lite gulligare Dinkum, som verkar vara en australiensiskt take på My time at Portia/Stardew Valley.