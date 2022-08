För runt en månad sedan skrev vi om att utvecklingen av Knights of the Old Republic-remaken hade pausats och att utvecklaren som jobbat med den i två år, Aspyr Media, hade börjat leta efter nya projekt. Vi spekulerade då i att någon annan Embracer-ägd utvecklare kanske skulle få ta över, med Saber Interactive som främsta kandidat eftersom de redan hjälpt till med utvecklingen.

För några dagar sedan avslöjade sedan Embracer i sin kvartalsrapport att ett AAA-spel mycket riktigt bytt utvecklare, men nämnde ingen konkret titel, även om det spekulerades i att det var just KOTOR-remaken. Nu säger sig Bloomberg ha pratat med en intern källa som vill förbli anonym, som har bekräftat att det är KOTOR det handlar om.

Enligt källan blir det en av Saber Interactives studior i Östeuropa som tar över utvecklingen, men nämner ingen specifik. Med tanke på hur högprofilerat projektet är finns det inte jättemånga troliga kandidater i regionen, och den enda som egentligen känns välrenommerad är Metro-utvecklaren 4A Games. 4A söker å andra sidan personal till "ett nytt varumärke", så de kanske har fullt upp som det är. Saber har annars studior i både Ryssland och Belarus, så det skulle kunna vara en av dem.