I går kväll fick vi en trailerkavalkad under Gamescoms öppningsshow. Tyvärr var mycket förrenderat, men redan innan showen börjat var det några som ville dela med sig av realtidsbilder, och det var teamet bakom The First Descendant. Det är en co-op-skjutare ur tredjepersonsperspektiv, lite i samma anda som Outriders, Destiny eller Warframe. Spelet ska vara free-to-play när det släpps och utlovar strategiska bosstrider för upp till fyra samarbetande spelare.

Man spelar som "descendants", som har ärvt olika krafter och använder dem för att skydda mänskligheten mot en invasion. Det vankas givetvis en uppsjö av olika typer av utrustning och vapen att använda, och man kan utrusta sig med tre skjutvapen åt gången såväl som diverse andra hjälpmedel. Man kan dessutom ta sig runt med hjälp av en änterhake, vilket vi ser prov på i trailern.

Ett betatest ska hållas på Steam en vecka i oktober, och man kan registrera sig för att (möjligtvis) delta via Steam-sidan. Det färdiga spelet är tänkt att släppas till Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och pc.