Den 2 september, nu på fredag, släpps The Last of Us Part 1-remaken (lanseringstrailer), och inställningen till den har varit minst sagt blandad. Vissa ser fram emot en förbättrad version av den omtyckta berättelsen, andra ser inte poängen eller tycker att det snarare verkar vara en remaster än en remake. På tal om de sistnämnda har Sony publicerat ett blogginlägg med utvecklare på Naughty Dog där de går igenom en del av arbetet och beskriver vad som skiljer sig från originalet.

Shaun Escayg, lead cinematic animator, säger till exempel att han anser det vara en remake snarare än en remaster tack vare summan av alla förbättringar och det faktum att de omdesignat allt från ljussättning till karaktärsdesigner. Världen ska även kännas mer verklighetstrogen tack vare små metaljer, som bilar som gungar när man landar på dem, mossa som virvlar runt när man går längs översvämmade gator och insekter som rör sig i buskarna.

En del av det nya är även saker som man kanske inte lägger märke till vid första anblick, som fiendernas AI. Lead programmer John Bellomy säger att de var tvungna att ta en del genvägar i originalspelet på grund av hårdvarubegränsningarna hos Playstation 3. Det ledde bland annat till att vissa saker var förbestämda snarare än dynamiska; ett sådant exempel är hur fienderna letar efter och flankerar en, där de i originalet inte kunde analysera omgivningen och anpassa sig.

Remaken använder sig dock av den nya AI-motorn, vilket innebär att dessa segment kan göras "på riktigt" och att fienden inte bara agerar mer verklighetstroget, utan även öppnar upp nya möjligheter för spelaren vad gäller att smyga och lägga sig i bakhåll. Därtill har de inte längre en gräns på åtta aktiva AI-karaktärer åt gången, vilket de i originalet tog sig runt genom att stänga av och på dem.

Fredagen den 2 september smäller det på Playstation 5, medan pc-spelare får vänta till ett senare tillfälle.